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 | Bengü Sarıkuş

Ayakkabı devi 9,42 milyar dolara satılıyor!

Spor ayakkabı markası Skechers, yatırım şirketi 3G Capital tarafından 9,42 milyar dolara satın alınıyor. Bu satış , sektörde bugüne kadar gerçekleşen en büyük satın alma olarak kayda geçti.

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Ayakkabı devi 9,42 milyar dolara satılıyor!
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 10:03

ABD merkezli ayakkabı markası Skechers, özel sermaye yatırım şirketi 3G Capital tarafından 9,42 milyar dolar karşılığında satın alınıyor. Bu ticari anlaşma, spor ayakkabı sektöründe bugüne kadar gerçekleşen en büyük satış oldu. Halka açık piyasada 26 yıldır işlem gören şirket, ABD’nin uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin etkisiyle özel mülkiyete geçme kararı aldı.

3G Capital, Skechers hisseleri için hisse başına 63 dolar nakit teklif sundu. Bu teklif, Cuma günü kapanış fiyatına göre yaklaşık %28 prim anlamına geliyor. Haber sonrası şirket hisseleri %25 artışla 61,86 dolara yükseldi.

Ayakkabı devi 9,42 milyar dolara satılıyor!

ABD VERGİ TARİFESİ MARKAYA DARBE VURDU

Skechers, Nisan ayında yıllık mali tahminini geri çekmiş ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına uyguladığı %145 oranındaki ithalat vergisinin ciddi etkileri konusunda yatırımcıları uyarmıştı. Çin, markanın ABD operasyonları için başlıca tedarikçi konumunda bulunuyor.

Analistler, anlaşmanın hızla sonuçlanmasında küresel ekonomik belirsizliklerin, Çin-ABD ilişkilerindeki gerilimin ve tüketici harcamalarındaki zayıflamanın etkili olduğunu belirtiyor. Needham analisti Tom Nikic, şirketin bu süreci Wall Street’in baskısından uzak şekilde yönetmek istemiş olabileceğini ifade etti.

1992 yılında Kaliforniya’da kurulan Skechers, başlangıçta erkek sokak stiline odaklanmıştı. "Chrome Dome" isimli ayakkabısıyla dikkat çeken marka, zamanla rahatlığı ön planda tutan ürünleriyle geniş bir müşteri kitlesine ulaştı. Skechers, agresif küresel büyüme stratejisi ve uygun fiyat politikasıyla hem köklü rakipleri Nike ve Adidas’a, hem de yeni oyunculara karşı rekabet etmeyi başardı.

Ayakkabı devi 9,42 milyar dolara satılıyor!

BRITNEY SPEARS VE KIM KARDASHIAN GİBİ İSİMLERLE ÇALIŞMIŞTI

Şirketin ürünleri 75 ila 150 dolar arasında fiyatlandırılıyor. 120’den fazla ülkede yaklaşık 5.000 mağazası bulunan Skechers, Britney Spears ve Kim Kardashian gibi ünlü isimlerle yaptığı pazarlama anlaşmalarıyla da dikkat çekiyor.

Anlaşmanın kamuoyunda “sürpriz” olarak değerlendirilmesinde, Skechers’ın aile şirketi kimliği etkili oldu. Kurucu Greenberg ailesi, şirketin yönetiminde aktif rol almayı sürdürüyor. Kaynaklara göre, herhangi bir açık artırma süreci yaşanmadı; anlaşma, Greenberg ailesi ile 3G Capital arasındaki uzun süreli ilişki kapsamında gerçekleşti.

Ayakkabı devi 9,42 milyar dolara satılıyor!

Şirketin kurucusu ve CEO’su 85 yaşındaki Robert Greenberg görevine devam edecek. Başkan Michael Greenberg ve COO David Weinberg de mevcut rollerini koruyacak. Gıda ve içecek sektöründeki Kraft Heinz yatırımıyla tanınan Brezilyalı milyarder Jorge Paulo Lemann’ın kontrolündeki 3G Capital, maliyet azaltma ve verimlilik artırma stratejileriyle biliniyor. Analistler, bu stratejilerin uzun vadede Skechers’ın yeniden halka arz edilmesinin önünü açabileceğini değerlendiriyor.

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#Spor Ayakkabı
#Spor Ayakkabı
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#Ekonomi
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