Ayaz vurdu, fiyatlar fırladı! 'Ayvayı yemek' eskisi kadar kolay değil

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçen yıl toplanan ayvanın önemli bir bölümü Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine pazarlanırken, bu yıl ihracat yok denilecek kadar aza düştü. Ayvayı bu yıl ayaz vurunca fiyatları da fırladı. İşte detaylar...

Bilecik'in ilçesinde yoğun olarak yetiştirilen ve günlük tüketimin yası sıra lokum, pekmez, reçel gibi ürünlerde de kullanılan ayvayı bu yıl vurunca da fırladı.

İlçede geçen yıl toplanan ayvanın önemli bir bölümü Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine pazarlanırken, bu yıl ihracat yok denilecek kadar aza düştü. İç piyasa satışı ise ekseri Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerine gerçekleştirilirken, bu yıl ayvayı ayazın vurmasından dolayı kilogram fiyatı 250 TL'ye kadar fırladı. Geçen yıl bu fiyatlar yarı yarıya aşağıda olurken, bu durum hem üretici hem de alıcı tarafından üzüntüyle karşılandı.

AYVA DONDU FİYATLAR YANDI

En son kasım ayında hasadı sona eren ayvanın bu yıl tadı tuzu olmadığı anlatan satıcı Kemal Şafak, "Bu sene ayvayı ayaz vurmasından dolayı fiyatlarımız biraz yüksek. Fiyatlarımız şu anda kalitesine göre 25-150 TL aralığında. Çiftçimiz bu sene mağdur durumda. Fiyatlarımız o yüzden yüksek. Vatandaşımız yine de olsa az da olsa alıyor. Seneyi inşallah bu seneki gibi olmaz. Allah büyük; ayaz olmazsa seneye bolluk inşallah olur" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TÜİK açıkladı! Limonda üretici fiyatları yıllık yüzde 410 yükseldi
Sezona kilosu 5 bin liradan başladı... Hasadı 3 ay sürüyor! Kod adı 'erkenci'
