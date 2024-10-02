Ayçiçek üreticiyi üzdü, zam çağrısı yapıldı

02 Ekim 2024 14:19 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 14:20

Trakya'da kuraklık sebebiyle tarımın olduğu yerlerde bu sene ayçiçeği üreticiyi üzdü. Yaşanan aşırı sıcaklık ve kuraklık, ürün ve kalite kaybına sebep oldu. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, mağduriyetler için fiyat artışına gidilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’de bazı bölgelerde yaşanan aşırı sıcak ve kuraklık​ ürün ve kalite kaybına yol açtığı, çiftçiyi olumsuz etkiledi. Bu yıl yine etkili olan kuraklık sebebiyle tarımın yapıldığı alanlarda verim 70 kilogramın altına düştü. Türkiye​'nin önemli ayçiçeği​ üretim merkezlerinden Trakya’da sıkıntılı dönem geçirildi.

AYÇİÇEK ÜRETİCİYİ ÜZDÜ

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, iklim değişikliği​ sebebiyle kötü sezon geçirdiklerini belirterek, “Ayçiçek ile ilgili bu sene sıkıntılı bir dönem geçirdik. Geçen sene de buna benzer sıkıntıları yaşamıştık. İki seneden beri iklim değişikliği Trakya​ üreticisini gerçekten aşırı derecede olumsuz yönde etkiledi. Bu sene ayçiçeğini ektikten sonra yağışlarımız olmadı neredeyse biçene kadar. Kötü bir sezon geçirdik. Toprağın durumuna göre bazı bölgelerde üretici arkadaşlar biçmedi. Erken ekim yapanlar 130-140 kilogramlara çıktı dönümünde. Kuru tarımın olduğu yerlerde bu sene ayçiçek üreticiyi üzdü” dedi.

FİYAT ARTIŞI OLMALI!

Geçen seneye göre bu yılın daha kötü olduğunu söyleyen Şaylan, üreticilerin olumsuz hava şartlarından etkilendiğini anlattı. Ayçiçek fiyatlarına değinen Şaylan, mağduriyetlerin giderilmesi için fiyat artışına gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu sene belirli bölgelere göre 70 - 80 kilogram verim alındığını aktaran Şaylan, üreticilere destekleyici bir program olması gerektiğini söyledi. Şaylan, sezonların böyle devam ettiği öngörülürse üretim zincirinde kopukluklar olacağını belirtti.