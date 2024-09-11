Ayçiçek yağı fiyatlarına bir ayda 2 zam! Fiyatlardaki artışın nedeni belli oldu

11 Eylül 2024 11:55 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:19

Zorunlu tüketim maddelerinden ayçiçek yağına bir ayda iki kere zam geldi. Sektör temsilcilerine göre iç pazarda fiyatlar küresel piyasasının yüzde 25 üstünde seyrediyor. Market raflarındaki en ucuz ayçiçek yağının yağının fiyatı bir ayda 20 TL yükseldi.

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Mutfakların vazgeçilmez ürünü olan Ayçiçek yağının fiyatı bir ayda iki kez değişti. Devlet organları tarafından fiyatı takip edilen ayçiçek yağı fiyatları artışa geçti. En ucuz yağın fiyatı market raflarında 20 lira zamlandı. Solventum Yönetim Kurulu Başkanı Onat Angı, geçtiğimiz hafta ham ayçiçek yağının ton fiyatına 43 ile 44 bin TL’den talep gelmeye başladığını ifade etti.

İÇ PİYASADA YÜZDE 25 ÜZERİNDE

En ucuz ayçiçek yağının 5 litrelik fiyatı bir ayda 20 lira arttı. Uluslararası piyasalarda yağ fiyatlarının tonu 990 ile 1000 dolar bandında seyrine devam ediyor. İç pazarda ise bu rakamın yüzde 25 üzeri uygulanıyor.

Solventum Yönetim Kurulu Başkanı Onat Angı, iç pazarda fiyat artışının devam ettiğini vurguladı. Angı, geçtiğimiz hafta ham ayçiçek yağının ton fiyatına 43 ile 44 bin TL’den talep gelmeye başladığını ifade etti.

FİYATLAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Dünya'dan Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre, Angı, hükümetin gereken adımları attığını ancak piyasasının fazla ısındığını kaydederek şunları ifade etti: Piyasa böyle yükselmeye başlayınca da bu sefer satıcı yarın daha fazla artar diye satmamaya başlıyor. Böylece her geçen gün fiyatlar yükseliyor.

Bu artık bir yerden sonra sanal artışa sebep oluyor. Şu anda piyasada bir köpük oluşmaya başladı. Yüzde 10 ile 15 oranında fiyat artışı normaldi, ancak olması gerekenin biraz üzerine çıktı.

Uzun zamandır piyasa baskı altındaydı ve düşük seyrediyordu. Satıcılar finansman maliyetlerini çıkaramayacak kadar düşük artışlarla karşılaşıyorlardı. Ama bir anda çok hızlı artış yaşanması piyasada dengesizliğe neden oldu.

VERGİ İNDİRİMİ GELEBİLİR

Yükselen fiyatların hükümetin takibinde olduğunu ifade eden Angı, Resmi Gazete’de 6 Ağustos’ta yayımlanan Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı’nda yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalara sunulan indirimli gümrük vergisinin indirilebileceğini ifade etti. Angı, fiyatların böyle devam etmesi halinde vergi indirimlerinin gelme olasılığı olduğunun altına çizdi.

Ayçiçeğini de yüzde 36 gümrük vergisiyle korunduğunu ifade eden Angı, Türkiye’deki fiyatlara örnek verdi. Buna göre, son bir ayda zincir marketler kendi öz markalarına da zam yapmaya başladı. Markalı ürünün 5 litrelik pet şişe fiyatı 279,95 TL düzeyinde bulunurken, zincir market markalı ürünlerin en düşük fiyatı 229,50 TL.

İÇ PİYASASA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 20

Bugün ayçiçeği ithalat etmeye kalkarsanız yüzde 36 vergi vermek zorundasınız. Dolayısıyla reexport dışında yurt dışından şu an Türkiye’ye mal ithalatı kârlı değil” diyen Angı açıklamalarına şöyle devam etti:

Bugün pazarda ham yağın fiyatı 43 bin lira, bu da 1250 dolara denk geliyor. Şu an vergi yüzde 36 ve yurtdışından mal ithal ederseniz 990 dolar ile bin dolar arasında değişiyor. Gümrük vergisini de eklediğinizde bin 360 dolar ediyor.

Türkiye’de ise bin 250 dolar. Fakat iç piyasadaki fiyat artışı yaklaşık yüzde 20 artışla bin 50 dolardan bin 250 dolara bir ay¬da çok hızlı artış yaşandı. Yıl¬başından sonra 1 milyon ton çekirdek veya 400 bin ton yağ ithalat kotası devreye girecek.