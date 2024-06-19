Aylık 103 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorlar! Bu mesleklerde 85 bin açık var

19 Haziran 2024 11:59 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 11:59

Podolski ve Metin Dağ’ın ortak olduğu Mangal Döner, Euro 2024 taraftarlarının gözdesi oldu

Podolski ve Metin Dağ’ın ortak olduğu Mangal Döner, Euro 2024 taraftarlarının gözdesi oldu

İsviçre, pandemi sonrası kalifiye eleman bulma zorluğu yaşıyor.

Aylık 103 bin lira maaşla 85 bin işçi arayan İsviçre'nin sadece 3 şartı bulunuyor.

Ülkede özellikle sağlık, turizm, otelcilik, teknisyenlik, bilgisayar uzmanlığı ve mühendislik gibi meslek gruplarında işçi ihtiyacı artıyor.

103 bin TL maaşla 85 bin vasıflı ve vasıfsız işçi aranıyor.

İSVİÇRE 103 BİN TL MAAŞLA 85 BİN İŞÇİ ALACAK

Dünya'nın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre işçi alımı yapmaya hazırlanıyor.

Yurt'ta yer alan habere göre, İsviçre'de, saatlik asgari ücret 23 İsviçre Frangı, yani yaklaşık 596 TL, aylık ücret ise 4 bin İsviçre Frangı, yani 103 bin TL'den başlıyor.

Maaşlar 103 bin TL'den başlarken 202 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ancak İsviçre aylık 103 bin liraya çalışacak işçi bulamıyor.

Özellikle sağlık sektöründe doktor ve hemşire açığı hızla artarken hastanelerde çalışacak personel arayışı da arttı.

İSVİÇRE'DE İŞÇİ OLMAK İÇİN 3 ŞART BULUNUYOR

İsviçre, bu yıl sonuna kadar 365 bin kişiye kadar çıkabilecek işçi açığı için hızlı çözecek.

85 bin vasıflı ve vasıfsız işçi arayışına giren İsviçre'de işçi olabilmek 3 şartı taşımak gerekiyor.

Davet almak için gerekli şartlar arasında belirli bir seviyede dil bilgisi, ikamet edilebilecek ev bulunması ve İsviçre’de devlet yardımı almadan geçinebileceğinize dair kanıt şartı bulunuyor.