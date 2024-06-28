Aylık 32 bin dolara yaşayacak insan arıyorlar! Tek yapmanız gereken pılınızı pırtınızı toplayıp gitmek

28 Haziran 2024 09:39 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 10:41

İtalya'nın en meşhur kabalarından biri olan Toskana'da yaşamak için devlet insan arıyor. Bunun için ise aylık 32 bin dolar vereceğini duyurdu. Yaklaşık Türk parasıyla aylık 100 bin TL'ye gelen bu gelirle adeta ayda 3 ev alabilirsiniz. Ancak tüm bunları İtalya'nın Toskana kasabasında yapmak zorundasınız.

İTALYA'DA YAŞAMAK İSTER MİSİNİZ?

İtalya, 2019 pandemi sonrası azalan nüfusunu artırmak için ciddi bir nüfus artırma politikasına gitti.

Vatandaşlarını evlenmeye ve çocuk yapmaya teşvik eden İtalya hükümeti bu kez boşalan kasabalarını doldurmak için hem yurt içi hem yurt dışı bir politika uygulamaya başladı.

Evleri 1.472 euro'dan satılan yemyeşiller içinde taştan çift katlı evlerin olduğu Toskana kasabasında yaşamak için aylık 32 bin dolar ödeyeceğini duyurdu.

AYLIK 32 BİN DOLARA YAŞAYACAK İNSAN ARIYORLAR!

Forbes dergisinde yer alan habere göre; İtalya hükümeti masal diyarlarını arattırmayan Toskana kasabasının boşalması karşısında tedbirler almaya başladı.

Vatandaşlarını kasabada yaşamaya teşvik etmek için harekete geçen İtalya, üstelik iş ve ev imkanları da tanıyor. Çiftçiliğe ve hayvancılığa teşvik etmek için aylık gelir verecek olan İtalya hükümeti yaklaşan gıda krizi için de erken önlemler almaya çalışıyor.

Krizle karşı karşıya kalan İtalya, Toskana dışında 30 kasaba için de harekete geçti. Yüksek oranda termal su barındıran San Casciano dei Bagni spa kasabasında ise çalışacak insan olmaması ülke ekonomisini çok sarstı.

Yıl içinde turist ağırlayan İtalya'da çalışacak insan sayısının az olması turizm ekonomisini de olumsuz etkiliyor.