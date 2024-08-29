Aylık aile ve çocuk yardım ödeneği eylül ödemesi yatacak! İşte çocuk yardımı güncel tutarları
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 10:08 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:10
Evli bulunan devlet memurlarına yapılan aile yardımı ödeneği eylül ayı tutarları hesaplara geçecek. Aile yardımı ödeneği devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödeniyor. İşte 2024 yılı eylül ayında geçerli olan tutarlar.
Memurların eşleri ve çocuklarına yapılan ödemeler hız kesmeden devam ediyor. 2024 eylül aylık aile ve çocuk yardım ödeneği miktarları belli oldu. İşte güncellenen yardım tutarları.
AİLE VE ÇOCUK YARDIM ÖDENEĞİ EYLÜL ÖDEMESİ
2024 yılı temmuz ayında yapılan yeni zamlarla birlikte devlet memurları için aile ve çocuk yardım ödeneği tutarları yeniden belirlendi.
Memurların eşleri ve çocuklarına yapılan ödemeler arttı. Aile ve çocuk yardım ödeneği eylül ödemesi zamlı yatacak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde yapılan bu ödemeler, yaşam standartlarını iyileştirmeye devam ediyor.
2024 yılı eylül ayında yatacak miktarlar şöyle;
Aile yardımı ödeneği bu hesaplama ile 2.063,42 TL oldu.
Bu yardım tutarı 1 Temmuz 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar yatırılacak.
Kaynak: tgrthaber.com
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Çok üzücü olan hepinizmi hainsiniz,hiç merhamet kalmamış zehir zıkkım olsun inşaALLAH haram kazanclariniz
Asla yağlarda indirme felan yok daha döğrusu yağ yok 140 tlden asağı yağ yok
tarım kıredı market neden kecıoren baglumda yok buraya da gelmesını ıstıyoz
5ltaycicek yagi kac tl
Allah zeval vermesin devlete ve millete. Fırsatcılara kalsa milleti bir kaşık su-da boğarlar.
Yalan haber!! ben bu zamana kadar A101 de Biryağ 5 lt satıldığını görmedim. Aksine bugün A101 bugün 1,25 lt yağ fiyatını 42-43 tl olarak gördüm. Marketlerin bir çoğunda 5 lt yağ satan yok..