Aylık aile ve çocuk yardım ödeneği eylül ödemesi yatacak! İşte çocuk yardımı güncel tutarları

29 Ağustos 2024 10:08 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:10

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Memurların eşleri ve çocuklarına yapılan ödemeler hız kesmeden devam ediyor. 2024 eylül aylık aile ve çocuk yardım ödeneği miktarları belli oldu. İşte güncellenen yardım tutarları.

AİLE VE ÇOCUK YARDIM ÖDENEĞİ EYLÜL ÖDEMESİ

2024 yılı temmuz ayında yapılan yeni zamlarla birlikte devlet memurları için aile ve çocuk yardım ödeneği tutarları yeniden belirlendi.

Memurların eşleri ve çocuklarına yapılan ödemeler arttı. Aile ve çocuk yardım ödeneği eylül ödemesi zamlı yatacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde yapılan bu ödemeler, yaşam standartlarını iyileştirmeye devam ediyor.

2024 yılı eylül ayında yatacak miktarlar şöyle;

Aile yardımı ödeneği bu hesaplama ile 2.063,42 TL oldu.

Bu yardım tutarı 1 Temmuz 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar yatırılacak.