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Aylık aile ve çocuk yardım ödeneği eylül ödemesi yatacak! İşte çocuk yardımı güncel tutarları

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 10:08 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:10
Aylık aile ve çocuk yardım ödeneği eylül ödemesi yatacak! İşte çocuk yardımı güncel tutarları

Evli bulunan devlet memurlarına yapılan aile yardımı ödeneği eylül ayı tutarları hesaplara geçecek. Aile yardımı ödeneği devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödeniyor. İşte 2024 yılı eylül ayında geçerli olan tutarlar.

Memurların eşleri ve çocuklarına yapılan ödemeler hız kesmeden devam ediyor. 2024 eylül aylık aile ve çocuk yardım ödeneği miktarları belli oldu. İşte güncellenen yardım tutarları.

AİLE VE ÇOCUK YARDIM ÖDENEĞİ EYLÜL ÖDEMESİ

2024 yılı temmuz ayında yapılan yeni zamlarla birlikte devlet memurları için aile ve çocuk yardım ödeneği tutarları yeniden belirlendi.

Memurların eşleri ve çocuklarına yapılan ödemeler arttı. Aile ve çocuk yardım ödeneği eylül ödemesi zamlı yatacak.

Aylık aile ve çocuk yardım ödeneği eylül ödemesi yatacak! İşte çocuk yardımı güncel tutarları - 1. Resim

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde yapılan bu ödemeler, yaşam standartlarını iyileştirmeye devam ediyor.

2024 yılı eylül ayında yatacak miktarlar şöyle;

Aylık aile ve çocuk yardım ödeneği eylül ödemesi yatacak! İşte çocuk yardımı güncel tutarları - 1. Resim

Aile yardımı ödeneği bu hesaplama ile 2.063,42 TL oldu.

Bu yardım tutarı 1 Temmuz 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar yatırılacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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NURİ GÜLER30 Mart 2022 15:45

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Halim 9 Mart 2022 09:06

Çok üzücü olan hepinizmi hainsiniz,hiç merhamet kalmamış zehir zıkkım olsun inşaALLAH haram kazanclariniz

Lale 8 Mart 2022 22:01

Asla yağlarda indirme felan yok daha döğrusu yağ yok 140 tlden asağı yağ yok

tarım kıredı market neden kecıoren baglumda yok 8 Mart 2022 20:04

tarım kıredı market neden kecıoren baglumda yok buraya da gelmesını ıstıyoz

Guldane 7 Mart 2022 20:02

5ltaycicek yagi kac tl

Hayrettin İlter 7 Mart 2022 00:39

Allah zeval vermesin devlete ve millete. Fırsatcılara kalsa milleti bir kaşık su-da boğarlar.

yusuf yıldırım 6 Mart 2022 18:39

Yalan haber!! ben bu zamana kadar A101 de Biryağ 5 lt satıldığını görmedim. Aksine bugün A101 bugün 1,25 lt yağ fiyatını 42-43 tl olarak gördüm. Marketlerin bir çoğunda 5 lt yağ satan yok..

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