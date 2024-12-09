Aylık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı belli oldu

09 Aralık 2024 10:13 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 10:16

TÜİK, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Kasım 2024 verilerini duyurdu. Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 1,10 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 0,78, Amerikan Doları yüzde 1,58, külçe altın yüzde 2,16, Euro ise yüzde 4,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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Yatırımcısına en fazla aylık reel getiri sağlayan finansal yatırım araçları belli oldu. TÜİK, reel getiri oranlarını açıkladı. İşte mevduat, borsa, dolar, DİBS​, altın fiyat performansı.

AYLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,95, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %2,35 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından;

Mevduat faizi (brüt) %2,68,

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,77 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken;

DOLAR EURO VE ALTIN KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından;

Amerikan Doları %0,04,

Külçe altın %0,63,

Euro %2,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde;

Mevduat faizi (brüt) %1,10 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken;

DİBS %0,78,

Amerikan Doları %1,58,

külçe altın %2,16,

Euro %4,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

KÜLÇE ALTIN 3 AYLIK DÖNEMDE EN ÇOK KAZANDIRAN

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; %9,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,03 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,87, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,00 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre;

Külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,86 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise %23,85 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN ÇOK REEL GETİRİ DE KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde;

Külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,11 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %3,85 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken;

DİBS %2,62,

Amerikan Doları %7,18,

Euro %8,69

BIST 100 endeksi %8,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde;