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Aylık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı belli oldu

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
09 Aralık 2024 10:13 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 10:16
Aylık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı belli oldu

TÜİK, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Kasım 2024 verilerini duyurdu. Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 1,10 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 0,78, Amerikan Doları yüzde 1,58, külçe altın yüzde 2,16, Euro ise yüzde 4,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yatırımcısına en fazla aylık reel getiri sağlayan finansal yatırım araçları belli oldu. TÜİK, reel getiri oranlarını açıkladı. İşte mevduat, borsa, dolar, DİBS​, altın fiyat performansı.

Aylık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı belli oldu - 1. Resim

AYLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,95, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %2,35 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Aylık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı belli oldu - 2. Resim

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından;

  • Mevduat faizi (brüt) %2,68,
  • Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,77 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken;

Aylık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı belli oldu - 3. Resim

DOLAR EURO VE ALTIN KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından;

  • Amerikan Doları %0,04,
  • Külçe altın %0,63,
  • Euro %2,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Aylık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı belli oldu - 4. Resim

TÜFE ile indirgendiğinde;

Mevduat faizi (brüt) %1,10 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken;

  • DİBS %0,78,
  • Amerikan Doları %1,58,
  • külçe altın %2,16,
  • Euro %4,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Aylık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı belli oldu - 1. Resim

KÜLÇE ALTIN 3 AYLIK DÖNEMDE EN ÇOK KAZANDIRAN

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; %9,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,03 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,87, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,00 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Aylık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı belli oldu - 2. Resim

Altı aylık değerlendirmeye göre;

Külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,86 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise %23,85 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Aylık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı belli oldu - 7. Resim

YILLIK EN ÇOK REEL GETİRİ DE KÜLÇE ALTINDA 

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde;

Külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,11 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %3,85 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken;

  • DİBS %2,62,
  • Amerikan Doları %7,18,
  • Euro %8,69
  • BIST 100 endeksi %8,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Aylık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı belli oldu - 8. Resim

TÜFE ile indirgendiğinde;

  • Mevduat faizi (brüt) %8,59,
  • DİBS %14,28,
  • Amerikan Doları %18,30,
  • Euro %19,63,
  • BIST 100 endeksi %19,72 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Aylık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı belli oldu - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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