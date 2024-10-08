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Aylık en çok kazandıran yine o oldu! İşte finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ekim 2024 10:11 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 10:46
Aylık en çok kazandıran yine o oldu! İşte finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

TÜİK, finansal yatırım araçlarının eylül ayı reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık ve yıllık en yüksek reel getiri külçe altında oldu. İşte mevduat faizi, Euro, Devlet İç Borçlanma Senetleri, Dolar ve BIST 100 endeksinin getirileri.

Aylık en yüksek reel getiri​, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,04 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA 

TÜİK, finansal yatırım araçlarının eylül ayı reel getiri oranlarını açıkladı.

Yİ-ÜFE​ ile indirgendiğinde kazandıranlar;

Mevduat faizi​ (brüt) %1,90,

Euro %0,63,

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,50 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde kaybettirenler;

Amerikan Doları %0,25,

BIST 100 endeksi %2,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE​ ile indirgendiğinde kazandıranlar;

Mevduat faizi (brüt) %0,32 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

TÜFE ile indirgendiğinde kaybettirenler;

Euro %0,93,

DİBS %1,06,

Amerikan Doları %1,80,

BIST 100 endeksi %4,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Aylık en yüksek reel getiri sağlayan yine o oldu! İşte finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları - 1. Resim

Üç aylık değerlendirmede;

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,75 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,83 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre;

Mevduat faizi (brüt); -ÜFE ile indirgendiğinde %7,87, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,79 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,02 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Aylık en yüksek reel getiri sağlayan yine o oldu! İşte finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları - 2. Resim

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ 

Yıllık olarak değerlendirildiğinde;

Külçe altın​ Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %28,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,27 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Euro %1,62, mevduat faizi (brüt) %4,63, Amerikan Doları %5,36, BIST 100 endeksi %9,14 ve DİBS %14,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %12,34, mevduat faizi (brüt) %15,03, Amerikan Doları %15,68, BIST 100 endeksi %19,05 ve DİBS %23,77 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Aylık en yüksek reel getiri sağlayan yine o oldu! İşte finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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