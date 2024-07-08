Aylık en yüksek reel getiriyi mevduat faizi verdi! Duyanlar yastık altındaki paralarını bankaya yatırıyor

08 Temmuz 2024 11:06 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 11:05

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TÜİK Haziran ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı.

Yatırımcısına en çok kazandıran mevduat faizleri oldu. Aylık en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,62 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

Likidite ihtiyaçlarını karşılamak için faiz oranlarını daha da yukarı çekmeye çalışan bankalar sayesinde mevduat oranları son zamanlarda hızla yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verileri, 1.5 aydır gerileyen mevduat faizi oranlarının yeniden yükselişe geçtiğini ortaya koydu.

Yatırımcısı ise kazanmaya devam ediyor. Mevduata yatırılan 100 bin, 300 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı.

EN YÜKSEK REEL GETİRİYİ MEVDUAT FAİZİ VERDİ

TÜİK verilerine göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,88, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,62 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

Diğer yatırım araçlarıyla kıyasladığımızda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,87 oranında reel getiri sağladı.

Dolar yüzde 0,37, Euro yüzde 0,77, BIST 100 endeksi yüzde 1,41 ve külçe altın yüzde 1,53 oranlarında kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise; DİBS yüzde 0,61 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Dolar yüzde 0,63, Euro yüzde 1,02, BIST 100 endeksi yüzde 1,66 ve külçe altın yüzde 1,78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 AYLIK DÖNEMDE BORSADA DA KAR VAR

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,12 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

MEVDUAT FAİZLERİ HALA EN GÖZDE

Faiz oranları zirvedeki yerini korurken mevduat getirileri rekor kırmaya devam ediyor.

100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin bir aylık mevduat getirileri yatırımcısının yüzünü güldürüyor.

Faiz oranlarının yüksek olması yatırımcısına yeni fırsatlar penceresi açıyor.

100 BİN TL’NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ

100 bin TL’sini mevduata yatıranlar yatırımcılar yıllık yüzde 55,63 faiz oranı getiri elde ediyor. Bir ay sonunda kazançları 4.287 TL faiz getirisi kazanıyor.

500 BİN TL’NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ

500 bin TL’sini mevduat faizine koyan yatırımcılar yıllık yüzde 55,63 faiz oranı ile ay sonunda 21.440 TL net faiz getirisi kazanıyor.

1 MİLYON TL’NİN AYLIK FAİZ KAZANCI

1 milyon TL’sini mevduat faizine yatıranlar, ay sonunda tam 42.881 TL faiz getirisi kazanıyor.

Son zamanlarda bankaların sunduğu yüksek faiz oranları ve ek bonuslar, vadeli mevduat hesaplarına olan ilgiyi her geçen gün katlıyor.