AYM'den faiz kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı: O düzenleme iptal edildi

09 Aralık 2024 09:25 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 09:32

AYM'nin faiz kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 19. maddesinin dördüncü, birinci fıkrasının dördüncü cümlesinin iptal edilmesine yüksek mahkeme oy birliği ile karar verdi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi​ kararı ile Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 19. maddesinde o düzenleme iptal​ edildi.

AYM'NİN FAİZ​ KARARI

Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararıyla Kamulaştırma Kanunu’nun taksitli ödemelere yönelik faiz düzenlemesi iptal edildi. Artık, taksitli ödeme süresince kanuni faiz ödenmeyecek. Mahkeme, maddenin ilgili fıkrasını oy birliği ile iptal etti.

İptal edilen dördüncü cümle "Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir" düzenlemesini içeriyordu.

VATANDAŞ ARTIK KANUNİ FAİZ TALEP EDEMEYECEK

Bu düzenleme, taksitli ödemelerde vatandaşlara yasal faiz hakkı tanıyordu. Böylece bu hak artık geçerli olmayacak.

Özellikle kamulaştırma sürecindeki taksitli ödemelerde, artık kanuni faiz olmadığı için hem kamu kurumları hem de kamulaştırılan arazilerin sahipleri için mali sonuçlar değişebilir.

Faizin kaldırılması, hak sahiplerinin alacaklarında azalma oluşturabilir.