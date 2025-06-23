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 | İrem Çınar

AYM'den kritik karar: Memurlar artık bu gerekçeyle işten atılamayacak! O madde artık geçersiz

Anayasa Mahkemesi, aday memurların görevden alınmasına gerekçe gösterilen muğlak ifadeye 'dur' dedi. Devlet Memurları Kanunu’ndaki “hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumlar” ibaresi, Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildi.

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AYM'den kritik karar: Memurlar artık bu gerekçeyle işten atılamayacak! O madde artık geçersiz
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 09:29

Anayasa Mahkemesi (AYM), Devlet Memurları Kanunu'ndaki aday memurların görevine son verilmesine ilişkin tartışmalı bir düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanırken, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

AYM'den kritik karar: Memurlar artık bu gerekçeyle işten atılamayacak! O madde artık geçersiz

AYM'DEN DEVLET MEMURLARINA GÜVENCE

Kararın odağında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 56. maddesinde yer alan “hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları” ifadesi bulunuyor. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, söz konusu ifadenin hangi davranışları kapsadığının net şekilde tanımlanmadığını ve bu belirsizliğin sübjektif değerlendirmelere yol açabileceğini belirterek AYM’ye başvuruda bulunmuştu.

AYM'den kritik karar: Memurlar artık bu gerekçeyle işten atılamayacak! O madde artık geçersiz

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, aday memurlar açısından hangi davranışların görevden çıkarılma nedeni sayılacağının açık bir biçimde belirlenmediğine dikkat çekti. Kararda, "Kuralla hangi eylemlerin disiplin suçu oluşturduğu, hangi davranışlara nasıl bir yaptırım uygulanacağı önceden öngörülebilir değildir. Bu durum hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil eder" denildi.

AYM'den kritik karar: Memurlar artık bu gerekçeyle işten atılamayacak! O madde artık geçersiz

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Alınan iptal kararı, hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik ilkelerine vurgu yaparken, idareye tanınan takdir yetkisinin sınırlarının daha net çizilmesi gerektiği mesajını da taşıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan iptal kararı, yayımlandığı tarihten itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

https://x.com/edipuzen/status/1937011746889199813

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Sıkça Sorulan Sorular

Kamu görevlisi ile memur arasındaki fark nedir?
İdare, mevzuatın kendisine verdiği yetkileri gerçek kişiler aracılığıyla kullanmaktadır. Bu gerçek kişilere kamu personeli ya da kamu görevlileri denilmektedir. Kamu görevlilerinin ağırlık noktasını memurlar oluşturmaktadır.
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