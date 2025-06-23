AYM'den kritik karar: Memurlar artık bu gerekçeyle işten atılamayacak! O madde artık geçersiz

Anayasa Mahkemesi (AYM), Devlet Memurları Kanunu'ndaki aday memurların görevine son verilmesine ilişkin tartışmalı bir düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanırken, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

AYM'DEN DEVLET MEMURLARINA GÜVENCE

Kararın odağında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 56. maddesinde yer alan “hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları” ifadesi bulunuyor. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, söz konusu ifadenin hangi davranışları kapsadığının net şekilde tanımlanmadığını ve bu belirsizliğin sübjektif değerlendirmelere yol açabileceğini belirterek AYM’ye başvuruda bulunmuştu.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, aday memurlar açısından hangi davranışların görevden çıkarılma nedeni sayılacağının açık bir biçimde belirlenmediğine dikkat çekti. Kararda, "Kuralla hangi eylemlerin disiplin suçu oluşturduğu, hangi davranışlara nasıl bir yaptırım uygulanacağı önceden öngörülebilir değildir. Bu durum hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil eder" denildi.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Alınan iptal kararı, hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik ilkelerine vurgu yaparken, idareye tanınan takdir yetkisinin sınırlarının daha net çizilmesi gerektiği mesajını da taşıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan iptal kararı, yayımlandığı tarihten itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

https://x.com/edipuzen/status/1937011746889199813