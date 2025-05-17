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Ekonomi
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 | Banu İriç

Aynı hatayı ikinci kez yapan 3 zincir market mühürlendi!

Çorum’da üç zincir market şubesi, aynı hatayı ikinci kez yapınca mühürlendi. Raflarda son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilince belediye ekipleri harekete geçti. Halk sağlığını tehdit eden marketlere kapatma cezası verildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 18:50

Çorum’da son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı yapan 3 zincir market şubesi, Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle mühürlenerek kapatıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, aynı ihlali yıl içinde ikinci kez yapan şubeler için Belediye Encümeni kararıyla kapatma kararı aldı.

Aynı hatayı ikinci kez yapan 3 zincir market mühürlendi!

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın kısa süre önce bir markette yaptığı denetim sırasında tarihi geçmiş ürünleri fark etmesi üzerine süreci hızlandıran zabıta ekipleri, zincir markete ait iki farklı şubede daha benzer ihlaller tespit etti. Kurallara uymayan marketlerin kapılarına, "Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı afiş asıldı.

Aynı hatayı ikinci kez yapan 3 zincir market mühürlendi!
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VATANDAŞLARA "İHBAR EDİN" ÇAĞRISI

Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, vatandaşların sağlığıyla oynanmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. Göyhan, vatandaşlara da alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etmeleri ve ihlal tespit etmeleri halinde Alo 153 veya belediyeye ait WhatsApp hattından bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu.

Aynı hatayı ikinci kez yapan 3 zincir market mühürlendi!
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