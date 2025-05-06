Azerbaycan devi Socar'dan büyük hamle! Türkiye'de doğal gaz santrali satın alıyor

Socar’ın Türkiye’de doğal gaz santrali satın almak üzere ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü öğrenildi. Konuya yakın kaynaklara göre şirket, 225-250 milyon dolar aralığında bağlayıcı olmayan bir teklif aldı.

Azerbaycan devlet enerji şirketi Socar'ın, Türkiye'de doğal gaz santrali satın almak için görüşmeler yürüttüğü öğrenildi. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Gama Enerji A.Ş.’nin 870 megavatlık İç Anadolu Doğal gaz Kombine Çevrim Santrali için Socar, Türkiye’den 225-250 milyon dolar arasında bağlayıcı olmayan bir teklif aldığını ve bu teklif üzerinden görüşmelere devam etmeyi kabul ettiğini duyurdu.



AZERBAYCAN, TÜRKİYE'NİN İKİNCİ BÜYÜK GAZ TEDARİKÇİSİ

Azerbaycan, Rusya’dan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci gaz tedarikçisi ve aynı zamanda Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz gönderiyor. Bu santrali satın almak, Socar’a Türkiye’nin büyüyen elektrik piyasasında bir dayanak noktası ve arz fazlasını paraya çevirmek için alternatif bir yol sağlayacak.

Hidroelektrik ve rüzgar enerjisi santrallerine de sahip olan Gama için olası bir satış, düzenlenmiş fiyatların operatörlerin marjlarını daralttığı gaz yakıtlı üretimden çıkış anlamına gelecek.



SATIŞ SÜRECİ HENÜZ SONUÇLANMADI

Kaynaklar, Socar’ın henüz bağlayıcı bir teklif sunmadığını ve herhangi bir anlaşmanın her iki şirketin yönetim kurullarının onayına tabi olacağını söyledi. Her iki firma da konu hakkında yorum yapmadı.