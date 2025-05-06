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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Azerbaycan devi Socar'dan büyük hamle! Türkiye'de doğal gaz santrali satın alıyor

Socar’ın Türkiye’de doğal gaz santrali satın almak üzere ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü öğrenildi. Konuya yakın kaynaklara göre şirket, 225-250 milyon dolar aralığında bağlayıcı olmayan bir teklif aldı.

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Azerbaycan devi Socar'dan büyük hamle! Türkiye'de doğal gaz santrali satın alıyor
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 15:11

Azerbaycan devlet enerji şirketi Socar'ın, Türkiye'de doğal gaz santrali satın almak için görüşmeler yürüttüğü öğrenildi. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Gama Enerji A.Ş.’nin 870 megavatlık İç Anadolu Doğal gaz Kombine Çevrim Santrali için Socar, Türkiye’den 225-250 milyon dolar arasında bağlayıcı olmayan bir teklif aldığını ve bu teklif üzerinden görüşmelere devam etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

AZERBAYCAN, TÜRKİYE'NİN İKİNCİ BÜYÜK GAZ TEDARİKÇİSİ

Azerbaycan, Rusya’dan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci gaz tedarikçisi ve aynı zamanda Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz gönderiyor. Bu santrali satın almak, Socar’a Türkiye’nin büyüyen elektrik piyasasında bir dayanak noktası ve arz fazlasını paraya çevirmek için alternatif bir yol sağlayacak.

Azerbaycan devi Socar'dan büyük hamle! Türkiye'de doğal gaz santrali satın alıyor

Hidroelektrik ve rüzgar enerjisi santrallerine de sahip olan Gama için olası bir satış, düzenlenmiş fiyatların operatörlerin marjlarını daralttığı gaz yakıtlı üretimden çıkış anlamına gelecek.

SATIŞ SÜRECİ HENÜZ SONUÇLANMADI

Kaynaklar, Socar’ın henüz bağlayıcı bir teklif sunmadığını ve herhangi bir anlaşmanın her iki şirketin yönetim kurullarının onayına tabi olacağını söyledi. Her iki firma da konu hakkında yorum yapmadı.

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Sıkça Sorulan Sorular

SOCAR firması kime ait?
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi ( Azerbaycan : Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, ARDNŞ ), çoğunlukla kısaltması SOCAR olarak bilinir, merkezi Azerbaycan , Bakü'de bulunan tamamen devlete ait bir ulusal petrol ve gaz şirketidir.
ETİKETLER
#azerbaycan
#Socar
#Doğal gaz santrali
#Ekonomi
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