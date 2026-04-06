Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Babası 4 yıl önce bıraktı... Bitmeyen miras! Litresi 5 bin Euro'dan satılıyor

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 13:35
1
Babası 4 yıl önce bıraktı... Bitmeyen miras! Litresi 5 bin Euro'dan satılıyor

Tokat'ta yaşayan Erdi Can Aydemir, annesiyle birlikte nesli koruma altında bulunan baba yadigarı akzambaklara gözü gibi bakıyor.

Akzambakların hem estetik hem de ekonomik açıdan büyük değeri var. 

İşte babasının 4 yıl önce miras bıraktığı akzambakların euro yolculuğu... 

 

2
Babası 4 yıl önce bıraktı... Bitmeyen miras! Litresi 5 bin Euro'dan satılıyor

Tokat'ta emeklilik sonrası hobi olarak başladığı akzambak üretimini zamanla önemli bir geçim kaynağına dönüştüren merhum Fikret Aydemir'in bıraktığı miras, ailesi tarafından aynı özenle yaşatılıyor. Aydemir'in vefatının ardından üretimi devralan oğlu Erdi Can Aydemir, babasından kalan yüz binlerce akzambak soğanını titizlikle koruyarak üretimi daha ileriye taşımayı hedefliyor.

3
Akzambakların hem estetik hem de ekonomik açıdan büyük değeri var.

SOĞAN SAYISI 450 BİNE ULAŞTI 

Yaklaşık 200 bin akzambakla başladıkları üretimde kaliteyi artırmak amacıyla geçen yıl üretime ara verdiklerini belirten Aydemir, bakım çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade etti. Soğanların tek tek sökülerek toprağın ilaçlandığını söyleyen Aydemir, elde edilen soğan sayısının 450 bine ulaştığını ve önümüzdeki süreçte kapasiteyi daha da artırmayı planladıklarını kaydetti.

4
İşte babasının 4 yıl önce miras bıraktığı akzambakların euro yolculuğu...

KOZMETİK VE İLAÇTA KULLANILIYOR 

Akzambakların hem estetik hem de ekonomik açıdan büyük değer taşıdığını dile getiren Aydemir, "Akzambaklar güzelliği ve saflığı temsil ediyor. Doğada yaklaşık 130 çeşidi bulunan bu bitki, özellikle kozmetik ve ilaç sanayisinde yoğun şekilde kullanılıyor.

5
SOĞAN SAYISI 450 BİNE ULAŞTI

LİTRE BAŞINA 5 BİN EURO 

Elde edilen esans ve yağlar yurt dışında litre başına yaklaşık 5 bin Euro'ya alıcı buluyor" dedi.

Üretim sürecinin zahmetli ancak bir o kadar da kazançlı olduğunu vurgulayan Aydemir, mayıs ayının son haftasında hasada başlayacaklarını ve bitkilerin yaklaşık 1,5 metreye kadar uzadığını belirtti. 

 

6
KOZMETİK VE İLAÇTA KULLANILIYOR

'MİRASI BÜYÜTEREK SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ'

Aile olarak bu işe büyük bir özveriyle devam ettiklerini ifade eden Aydemir, babasından kalan mirası büyüterek sürdürmek istediklerini söyledi.

 

7
LİTRE BAŞINA 5 BİN EURO

Eşinin vefatının ardından üretime sahip çıktıklarını belirten Kadriye Aydemir ise, "Eşim dört yıl önce hayatını kaybetti. Onun bize bıraktığı bu mirasa adeta bir çocuk gibi bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.