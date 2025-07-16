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BAE ve Türkiye arasında 7 anlaşma! Hedef 40 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı. Törende açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Orta vadeli hedefimiz olan 40 milyar dolara da her iki tarafın kararlı adımlarıyla ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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BAE ve Türkiye arasında 7 anlaşma! Hedef 40 milyar dolar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 19:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan, ikili görüşmeleri ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısına başkanlık etmelerinin ardından iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı vesilesiyle Al Nahyan ve heyetini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

BAE ve Türkiye arasında 7 anlaşma! Hedef 40 milyar dolar

Ziyaretin ve bugünkü istişarelerin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 yılında 'ye yaptığım ziyarette değerli kardeşim Şeyh Muhammed bin Zayed ile temelini attığımız stratejik ortaklığımız hamdolsun hemen her alanda meyvelerini vermeye başladı. Ticaretten altyapıya, savunma sanayinden enerjiye, teknolojiden ulaştırmaya kadar her alanda ciddi mesafe kat ettik." ifadelerini kullandı.

BAE ve Türkiye arasında 7 anlaşma! Hedef 40 milyar dolar

Bugün gelinen aşamada Emirlikler'in, 'nin Orta Doğu'da en önde gelen ortağı haline geldiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Daha 3 yıl öncesine kadar, 'ticaret hacminde 10 milyar dolara ulaşır mıyız?' diye hesap yaparken bu yıl 20 milyar doları aşmayı temenni ediyoruz. Orta vadeli hedefimiz olan 40 milyar dolara da her iki tarafın kararlı adımlarıyla ulaşacağımıza inanıyorum. Bu arka plan ışığında değerli kardeşimle az önce verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sadece ikili meseleleri değil Gazze başta olmak üzere Türkiye ve olarak bölgesel meselelerde atabileceğimiz adımları etraflıca değerlendirdik. İmzalayacağımız anlaşmalarla da ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyor, kıymetli kardeşime iş birliğimize yaptığı katkılar için bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum."

BAE ve Türkiye arasında 7 anlaşma! Hedef 40 milyar dolar

HANGİ ANLAŞMALAR İMZALANDI?

Bu kapsamda iki ülke arasındaki "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Turizm ve Otelcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve BAE Yatırım Bakanı Mohammed Hassan Al Suwaidi imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanlığı Arasında İlaç Sektöründe Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı da Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve BAE Yatırım Bakanı Mohammed Hassan Al Suwaidi imzaladı.

BAE ve Türkiye arasında 7 anlaşma! Hedef 40 milyar dolar

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Sanayi ve İmalat Sektöründe Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve BAE Yatırım Bakanı Mohammed Hassan Al Suwaidi tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Gıda ve Tarım Alanlarında Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve BAE Yatırım Bakanı Mohammed Hassan Al Suwaidi imzaladı.

BAE ve Türkiye arasında 7 anlaşma! Hedef 40 milyar dolar

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Ortak Konsolosluk Komitesi Teşkili İçin Mutabakat Muhtırası"na Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve BAE Devlet Bakanı Khalifa Shaheen Al Marr imza attı.

"Kutup Bölgelerinde Araştırma Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber tarafından imza altına alındı.

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ETİKETLER
#türkiye
#ticaret
#yatırım
#birleşik arap emirlikleri
#abu dabi
#İkili Görüşmeler
#Stratejik Ortaklık
#Ekonomi
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