Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İsa Karakaş uyardı: 15 Temmuz'a dikkat! Aylık 9 bin lira SGK primi ödeme şartı geliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, 15 Temmuz 2025 itibarıyla ÇKS'ya kayıtlı olup Bağ-Kur tescili bulunmayan herkes için aylık 9 bin lira prim ödeme şartı getiriyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, vatandaşı uyardı ve prim ödemekte zorlanan esnaf, çiftçi için yapılabilecekleri hatırlattı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsa Karakaş uyardı: 15 Temmuz'a dikkat! Aylık 9 bin lira SGK primi ödeme şartı geliyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 10:19

, 15 Temmuz 2025 itibarıyla ÇKS ()’ne kayıtlı olup (4B) tescili bulunmayan vatandaşlar için Bağ-Kur kaydının otomatik olarak açılacağını ilan etti. Uzmanı İsa Karakaş, çiftçileri ve prim ödemekte zorlananları uyararak bu tarihten itibaren çiftçilerin hanesine her ay 9 bin TL’yi aşkın SGK yazılması anlamına geldiğini açıkladı

İsa Karakaş uyardı: 15 Temmuz'a dikkat! Aylık 9 bin lira SGK primi ödeme şartı geliyor

Ayrıca bu kapsamdaki çiftçilerden 65 yaş maaşı, engelli maaşı alanlar ile diğer sosyal yardımları almakta olanların yardımlarının kesilmesinin söz konusu olduğunu belirten Karakaş, yetim aylığının kesilmesi ve dul aylığının da oransal olarak düşürülmesi de ihtimal dahilinde bulunduğunu ifade etti.

İsa Karakaş uyardı: 15 Temmuz'a dikkat! Aylık 9 bin lira SGK primi ödeme şartı geliyor

DİLEKÇE VEREREK 9 BİN LİRA PRİMDEN KURTULUN

65 yaşını dolduranlar SGK’ya dilekçe vererek aylık 9 bin TL’yi aşan prim yükünden kurtulabiliyor. Yaş sınırına yaklaşanlar ise 65 yaşına girer girmez muafiyet talebi yapmalı.

İsa Karakaş uyardı: 15 Temmuz'a dikkat! Aylık 9 bin lira SGK primi ödeme şartı geliyor

Son dönemde yüksek enflasyon, yüksek faiz ve ekonomik daralmalar ve diğer birçok nedene bağlı olarak bakkal, berber, tamirci ve diğer çok sayıda esnaf ve sanatkâr ödeme aczine düşmeleri nedeniyle elde ettikleri gelirlerinin Bağ-Kur primlerini bile karşılamadığını bu nedenle primlerini ödemekte sıkıntı çektiğini belirten Karakaş, primlerini aksatmadan ödeyen esnafa toplam prim tutarı üzerinden %5 indirim yapıldığını hatırlattı.

İsa Karakaş uyardı: 15 Temmuz'a dikkat! Aylık 9 bin lira SGK primi ödeme şartı geliyor

PRİM ÖDEME GÜCÜ OLMAYANLAR NE YAPACAK?

SGK özellikle esnaf ve sanatkârlardan ödeme gücü olmayanları belirli şartlarla Bağ-Kur primi ödemekten muaf tuttuğunu vurgulayan Karakaş, tarımda kendi adına bağımsız çalışanlar ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkârlardan belli şartları taşıyanlar 4/1-b sigortalılığından muaf tutulduğunu açıkladı.

İsa Karakaş uyardı: 15 Temmuz'a dikkat! Aylık 9 bin lira SGK primi ödeme şartı geliyor

Karakaş, muafiyet için şu adımların izlenmesi gerektiğini belirtti:

, masraflar çıktıktan sonra kalan yıllık tarımsal gelirlerinin aylık ortalaması prime esas kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu Ziraat Odalarına ya da Tarım Müdürlüklerine belgelemeli.

İsa Karakaş uyardı: 15 Temmuz'a dikkat! Aylık 9 bin lira SGK primi ödeme şartı geliyor

Gelir vergisinden muaf esnaf ve sanatkârlar ise benzer şekilde gelirlerinin sınırın altında olduğunu Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğine onaylatmalı.

İsa Karakaş uyardı: 15 Temmuz'a dikkat! Aylık 9 bin lira SGK primi ödeme şartı geliyor

Karakaş, bu kapsamda düzenlenen “Sigortalılık Muafiyet Belgesi” SGK’ya iletildiğinde, yapılan incelemeyle kişi Bağ-Kur primi ödemekten muaf tutulduğunu söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elektrikli araçlarda gerçek menzil denetimi! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Borcunu ödeyemeyenler için son fırsat! Yapılandırmada 48 ay avantajı
ETİKETLER
#çiftçiler
#çiftçi kayıt sistemi
#sosyal güvenlik
#bağ-kur
#sgk
#prim borcu
#Ekonomik Daralmalar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.