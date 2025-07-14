İsa Karakaş uyardı: 15 Temmuz'a dikkat! Aylık 9 bin lira SGK primi ödeme şartı geliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, 15 Temmuz 2025 itibarıyla ÇKS'ya kayıtlı olup Bağ-Kur tescili bulunmayan herkes için aylık 9 bin lira prim ödeme şartı getiriyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, vatandaşı uyardı ve prim ödemekte zorlanan esnaf, çiftçi için yapılabilecekleri hatırlattı. İşte detaylar...

SGK, 15 Temmuz 2025 itibarıyla ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi)’ne kayıtlı olup Bağ-Kur (4B) tescili bulunmayan vatandaşlar için Bağ-Kur kaydının otomatik olarak açılacağını ilan etti. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, çiftçileri ve prim ödemekte zorlananları uyararak bu tarihten itibaren çiftçilerin hanesine her ay 9 bin TL’yi aşkın SGK prim borcu yazılması anlamına geldiğini açıkladı

Ayrıca bu kapsamdaki çiftçilerden 65 yaş maaşı, engelli maaşı alanlar ile diğer sosyal yardımları almakta olanların yardımlarının kesilmesinin söz konusu olduğunu belirten Karakaş, yetim aylığının kesilmesi ve dul aylığının da oransal olarak düşürülmesi de ihtimal dahilinde bulunduğunu ifade etti.

DİLEKÇE VEREREK 9 BİN LİRA PRİMDEN KURTULUN

65 yaşını dolduranlar SGK’ya dilekçe vererek aylık 9 bin TL’yi aşan prim yükünden kurtulabiliyor. Yaş sınırına yaklaşanlar ise 65 yaşına girer girmez muafiyet talebi yapmalı.

Son dönemde yüksek enflasyon, yüksek faiz ve ekonomik daralmalar ve diğer birçok nedene bağlı olarak bakkal, berber, tamirci ve diğer çok sayıda esnaf ve sanatkâr ödeme aczine düşmeleri nedeniyle elde ettikleri gelirlerinin Bağ-Kur primlerini bile karşılamadığını bu nedenle primlerini ödemekte sıkıntı çektiğini belirten Karakaş, primlerini aksatmadan ödeyen esnafa toplam prim tutarı üzerinden %5 indirim yapıldığını hatırlattı.

PRİM ÖDEME GÜCÜ OLMAYANLAR NE YAPACAK?

SGK özellikle esnaf ve sanatkârlardan ödeme gücü olmayanları belirli şartlarla Bağ-Kur primi ödemekten muaf tuttuğunu vurgulayan Karakaş, tarımda kendi adına bağımsız çalışanlar ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkârlardan belli şartları taşıyanlar 4/1-b sigortalılığından muaf tutulduğunu açıkladı.

Karakaş, muafiyet için şu adımların izlenmesi gerektiğini belirtti:

Çiftçiler, masraflar çıktıktan sonra kalan yıllık tarımsal gelirlerinin aylık ortalaması prime esas kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu Ziraat Odalarına ya da Tarım Müdürlüklerine belgelemeli.

Gelir vergisinden muaf esnaf ve sanatkârlar ise benzer şekilde gelirlerinin sınırın altında olduğunu Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğine onaylatmalı.

Karakaş, bu kapsamda düzenlenen “Sigortalılık Muafiyet Belgesi” SGK’ya iletildiğinde, yapılan incelemeyle kişi Bağ-Kur primi ödemekten muaf tutulduğunu söyledi.