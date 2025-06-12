Baharda don vuran meyvelerin fiyatları dudak uçuklatıyor

Bahar aylarında havanın soğuk gitmesi sonucunda meyve ağaçlar ve çiçekleri etkilenmişti. Çiçeklerin meyveye döndüğü bu mevsimde ise pazara giden vatandaşlar, karşılaştıkları fiyatlar karşısında şikayet etti.