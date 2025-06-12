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 | Bengü Sarıkuş

Baharda don vuran meyvelerin fiyatları dudak uçuklatıyor

Bahar aylarında havanın soğuk gitmesi sonucunda meyve ağaçlar ve çiçekleri etkilenmişti. Çiçeklerin meyveye döndüğü bu mevsimde ise pazara giden vatandaşlar, karşılaştıkları fiyatlar karşısında şikayet etti.

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Baharda don vuran meyvelerin fiyatları dudak uçuklatıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 17:37

Denizli’de geçtiğimiz günlerde bahar aylarında soğuklardan etkilenen meyve ağaçlarındaki verimin düşmesi ile fiyatlar yüksek seyrediyor. Pazara giden vatandaşlar, karşılaştıkları fiyatlar karşısında şikayet etti.

Baharda don vuran meyvelerin fiyatları dudak uçuklatıyor

Bahar aylarında havanın soğuk gitmesi sonucunda meyve ağaçlarının etkilendiği görülmüştü. Çiçeklerin döküldüğü, ağaçların kuruduğu soğuk ortamın üzerinde bazı bölgelerde de dolu yağışı neticesinde verim oldukça düşmüştü. Azalan üretim neticesinde üreticilerde zor durumda olduklarını belirtirken, vatandaşlarda evlerine istedikleri miktarda meyve götürememekten şikayet etti.

Baharda don vuran meyvelerin fiyatları dudak uçuklatıyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde özellikle yüksek bölgelerde yetişen kiraz üretiminde büyük oranda düşüş yaşandı. Buldan’da kurulan pazarda, kirazın pazarda kilosu 250 TL olduğu görülürken, erik 250 TL, çilek 80 TL, kayısı 100 TL, şeftali 100 TL den satıldı.

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