22 Haziran 2024 11:40 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 11:39

Mehmet Şimşek, CHP'li Yalçın Karatepe ile görüşecek! Masada emekli ve asgari ücret zammı olacak

Mehmet Şimşek, CHP'li Yalçın Karatepe ile görüşecek! Masada emekli ve asgari ücret zammı olacak

Bahşiş ve motokurye gelirleri de vergi düzenlemeleri paketi kapsamına alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektörden gelen talep üzerine harekete geçti.

Bahşiş gelirleri ile motokurye faaliyetlerinin vergilendirme usulünde değişiklik olacak. Bahşiş ve motokurye gelirleri vergi ve KDV'ye tabi tutulmayacak

Bahşiş ödemeleri, hizmet bedelinin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla ödeme belgelerinde bu bedelden ayrı gösterilecek.

BAHŞİŞ VE MOTOKURYE GELİRLERİNE YENİ DÜZENLEME

Bahşiş ve motokurye gelirlerine yüzde 10 düzenlemesi gelecek.

Bahşiş ödemeleri, hizmet bedelinin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla ödeme belgelerinde bu bedelden ayrı tutulacak.

Gelirler banka hesabında tutulup daha sonra asgari ücretin aylık brüt tutarına kadar çalışanlara dağıtılacak.

Dağıtılan paralar, normal ücret geliriyle bağlantılı olmayıp sadece yüzde 10 gelir vergisi tevkifatına tutulacak.

KDV'DEN MUAF OLACAK

Mevcut durumda banka kartı, kredi kartı ve diğer ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla bahşiş ödemeleri de çoğunlukla kartla yapılıyor.

Bahşiş olarak yapılan ödeme, KDV'ye tabi tutuluyor. Bahşişler KDV'ye tabi tutulduğu için sektör bu konuda bakanlıktan kolaylık istedi.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, bahşiş gelirleri ile motokurye faaliyetlerinde yeni vergi ihdas edilmeyecek.

Bahşiş ödemelerinin hizmet bedelinden ayrı olarak gösterilmesi şartıyla işveren tarafından hizmet bedeline dahil edilmeyerek KDV'ye tabi tutulmayacak.