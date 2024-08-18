Bakan Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: Yeni havalimanı geliyor! Bilim kurgu filminden fırlamış gibi

18 Ağustos 2024 16:18 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 16:21

İstanbul Havalimanı yine rekor kırdı! Avrupa'nın en yoğun havalimanları açıklandı

İstanbul Havalimanı yine rekor kırdı! Avrupa'nın en yoğun havalimanları açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından başlatılan hava kampüs uygulamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Hızla gelişen havacılık sektörünün toplumsal refahın en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulan Bakan Uraloğlu, havacılıkta son 22 yılda Türkiye'nin önemli adımları attığını söyledi.

"HAVAYOLU ŞİRKETLERİMİZ BÜYÜDÜ VE GÜÇLENDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen atılımlar ve yatırımlarla, sivil havacılıkta Türkiye'nin dünyanın en büyük oyuncuları arasında yer alan ülkelerden biri olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, "Havayolu şirketlerimiz büyüdü ve güçlendi. Yeni nesillerin havacılık alanında yetişmesi için nitelikli insan kaynağına yönelik olarak modern tesisler, imkanlar ve eğitim araçlarıyla donatılan Türk Sivil Havacılık Akademisini kurduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, hava kampüs uygulamasıyla sportif ve amatör havacılığı desteklemeyi, ayrıca havalimanlarındaki trafiği azaltmayı hedeflediklerini belirterek, bu uygulamayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

TÜRKİYE DÜNYADAKİ ÖNEMLİ MERKEZLERDEN BİRİ OLACAK

Türkiye'yi amatör ve sportif havacılık konusunda dünyadaki önemli merkezlerden biri haline getirmeyi planladıklarını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hava kampüs uygulamasıyla, havaalanı veya heliport niteliğinde olmayan alanlarda, 5 bin 700 kilograma kadar olan sabit kanatlı hava araçları başta olmak üzere, dikey iniş ve kalkış yapabilen insanlı veya insansız hava araçlarının pilot sorumluluğunda iniş kalkış yapabileceği vertiportları amatör ve sportif havacılarımızın hizmetine sunuyoruz"

Hava araçlarının iniş ve kalkış yapabileceği alanların sayısının artmasıyla, havaalanlarındaki prosedür karmaşası ve yoğunluktan etkilenmeden uçuş yapmanın mümkün olacağına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, bunun amatör havacılığın gelişimine katkı sağlayacağını ve pilot eğitimleri için gerekli olan iniş alanı ihtiyacını ortadan kaldıracağını belirtti.

TALEP DOĞRULTUSUNDA ÖZEL HAVA SAHALARI TANIMLANACAK

Talep edilmesi durumunda uçuşlar için özel hava sahaları tanımlanabileceğini ve bu sahalarda kalındığı sürece ek bir uçuş planı sunulmasına gerek olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, tanımlanan saha dışında yapılacak uçuşlarda Havacılık Bilgi Yayını (AIP) usullerine göre uçuş planı sunulmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Hava kampüs başvurularının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne (SHGM) yapılacağını belirten Uraloğlu, bu uygulamadan önce kullanım izni verilen iniş şeritleri için tekrar başvuru yapılmasına gerek olmadığını, bu alanların doğrudan "hava kampüs" olarak tanımlanacağını açıkladı.