Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Türkiye Kart açıklaması! "Başlıyoruz" | Fiyatı da belli oldu

30 Ekim 2024 12:14 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 12:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,Türkiye Kart uygulaması hakkında açıklama yaptı. Uraloğlu, Türkiye’nin her yerinde toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan 'Türkiye Kart' sistemine geçildiğini aktardı. Türkiye Kart fiyatı da belli oldu. Vatandaşlar, PTT iş yerlerinden uygun fiyatlarla bu karta sahip olabilecek.

Türkiye Kart Projesi'nin şu anda pilot illerde aktif olduğunu açıklayan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Türkiye Kart'ı pilot iller dışında hızla yaygınlaştıracağını açıklayan Uraloğlu, toplu taşımanın “Türkiye Kart”ta toplanacağını duyurdu.

TÜM ÜLKEDEKİ TOPLU TAŞIMA TEK KARTTA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart’ın yaygınlaştırılarak toplu taşımada tek kart dönemine geçileceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamada bulundu.

Türkiye Kart sisteminin 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde hizmete almayı hedeflediklerini aktaran Uraloğlu, “PTT’nin bir uygulaması var. Bunu yaygınlaştırmaya başladık. Şu an birçok ilimizde kullanılıyor. Bazı otoparklarda ve Milli Parklarda geçerli. Hedefimiz, Türkiye’de tek bir kartın kullanılması. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek” dedi.

TÜRKİYE KART NE KADAR?

Bakan Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde vatandaşların PTT iş yerlerinden uygun fiyatlarla bu karta sahip olabileceğini açıklamıştı. Uraloğlu, "Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız, şemasız kart için 40 TL, debit ve prepaid Türkiye Kartlar için ise 60 TL gibi sembolik bir rakam ödeyecek." ifadelerini kullandı. Engelli, şehit yakını, gazi ve 65 yaş üstü gibi özel gruplara yönelik imtiyazlı kart çalışmaların da sürdüğünü aktarmıştı.