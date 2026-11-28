AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından "Yüzyılın Gençliği: Enerji" programı düzenlendi. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, partililer ve gençler katıldı.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Bayraktar günlük 85 bin varil petrol üretilen Gabar için 2027 hedefini duyurdu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yüzyılın Gençliği: Enerji" programında Türkiye'nin yenilenebilir enerji, nükleer santral projeleri, doğal gaz ve petrol üretimi ile enerji desteklerine ilişkin hedeflerini ve mevcut durumu açıkladı. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide 45 bin megavat olan kurulu gücünün 2040 yılında 4 katına çıkarılarak 175 bin megavata ulaştırılması hedefleniyor. Akkuyu'da 4 reaktörlü nükleer santral inşası sürerken, ilk reaktörün birkaç hafta içinde devreye alınması ve 2050 yılına kadar en az 12 reaktör yapılması planlanıyor. Aralık ayında Karadeniz'de devreye alınacak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile kendi doğal gazını kullanan hane sayısının 4 milyondan 8 milyona çıkarılması amaçlanıyor. Gabar'da günde 85 bin varil olan petrol üretiminin 2027 yılında 100 bin varilin üzerine çıkarılması hedeflenirken, Somali ve Pakistan gibi ülkelerde de arama ve sismik çalışmalar yürütülüyor. Türkiye'de son 5 yılda elektrik ve doğal gaza yaklaşık 75 milyar dolarlık destek sağlandığı, elektrik faturalarının yüzde 55'inin, doğal gaz faturalarının ise yaklaşık yüzde 65'inin devlet tarafından karşılandığı belirtildi.

"DÜNYA TARİHİNİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK ENERJİ KRİZİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Programda sunum gerçekleştiren Bakan Bayraktar, Türkiye’nin dünyada yaşanan krizlerde sıkıntı yaşamadığını vurgulayarak, "Şu anda dünyada enerjinin merkezde olduğu ve dünya modern tarihinin gördüğü en büyük enerji kriziyle karşı karşıyayız. Türkiye olarak biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde enerjide hiçbir sıkıntı yaşamadık. Arz güvenliğinde, yani evimize gelen elektrikte, doğalgazda, akaryakıtta hiçbir sıkıntımız olmadı. Ama bu kolay olmuyor. Dünyada büyük bir mücadele, büyük bir çatışma var ve bunun merkezinde enerji kaynaklarını, maden kaynaklarını ele geçirme mücadelesi var. Bir taraftan da dünyada büyük bir dönüşüm süreci var. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bütün bildiğimiz her şeyin değişeceği yeni bir dünyaya doğru gidiyoruz. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda bu yeni çağa ülkemizi hazır hale getirmemiz lazım" dedi.

"45 BİN MEGAVATLIK GÜCÜ 4 KATINA ÇIKARACAĞIZ"

Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki potansiyeline değinen Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli olan rüzgar, güneş, jeotermal ile yani Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst düzeyde kullanmamız gerekiyor. Türkiye'nin şu anki 45 bin megavat olan kurulu gücünü 4 katına, 175 bin megavata çıkaracağız. Artık her çatıda, gördüğünüz her yerde güneş tarlaları, rüzgar türbinleri yurdun dört bir yanında olacak. Burada gördüğünüz gibi Konya Karapınar'da Avrupa'nın en büyük güneş enerji santralini yaptık. Rüzgar santrallerimiz, hidrolik santrallerimiz bunlarla beraber Türkiye yenilenebilir enerjide yeni bir hikaye yazacak. Son 24 yılda neredeyse sıfırdan 45 bin megavata kadar güneş enerjisi, rüzgar enerjisi yaptık, onu 2040'ta 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"NÜKLEER OLMAZSA OLMAZ ENERJİ KAYNAKLARIMIZDAN"

Türkiye’nin nükleer enerji alanındaki hedeflerini aktaran Bakan Bayraktar, "Akkuyu'da nükleer santral inşaatımız devam ediyor. Burada 4 tane reaktörle beraber Türkiye artık dünyada nükleer lige yükselmiş olacak. Biz bunu yapmaya kalkınca tehlikeli diyorlar. Dünyada, 400'ün üzerinde nükleer santral var, onlar tehlike olmuyor da biz yapmaya kalkınca mı tehlikeli oluyor? Türkiye nükleer santrali mutlaka Akkuyu'da, Sinop'ta, Trakya'da yapmak zorunda. Küçük modüler reaktörler dediğimiz bu teknolojiyi üreten bir ülke olacağız. 70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bu santralin ilk reaktörünü devreye aldığımızda Türkiye artık nükleerde yeni çağa çok daha farklı hazırlanacak. Nükleer bizim olmazsa olmaz enerji kaynaklarımızdan bir tanesi. Çünkü gece gündüz bize enerji sağlıyor" dedi.

"GÜNDE 85 BİN VARİL OLAN ÜRETİMİ 100 BİN VARİLİN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"

Bakan Bayraktar, 2050 yılına kadar 12 reaktörü yapmak istediklerine değinerek, "En az 12 reaktörü önümüzdeki 2050 yılına kadar yapmak istiyoruz. Türkiye yenilenebilir enerjiye sahip olacak. Yenilenebilir enerjiyi azami ölçüde kullanacak ama mutlaka nükleeri de enerji sepeti içerisine dahil edecek. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde. Bu, deniz üstündeki adeta bir fabrika. Üzerinde 21 tane ayrı fabrika var ve biz artık bu ikinci fazda, yani Karadeniz üretimini iki katına çıkaracağımız bu hamleyle beraber şu anda 4 milyon olan haneye doğal gazı, kendi gazımızı kullanma 8 milyon haneye çıkaracağız.

Her geçen gün enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak için bu adımları atıyoruz. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunu Aralık ayı içerisinde inşallah Karadeniz'de ilk gazı yakmak suretiyle devreye alacağız. Bu Yüzer Üretim Platformu 20 yıl boyunca bu sahada kalacak. Oradaki gazı yukarı çıkarıp deniz üstünden işleyip tekrar karaya gönderecek. 2021 yılı Eylül ayı, bir dönem adı terörle anılan, Gabar'da çok büyük petrol keşfi yapıldı. Yüzlerce kuyudan gece gündüz çalışarak günde 85 bin varil petrol üretiyoruz. Bu rakamı 2027 yılında 100 bin varilin üzerine çıkaracağız. Türkiye'nin şu anda ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye projesinin ne olduğunu, ne olabileceğini göstermesi açısından da önemliydi. Bu, Terörsüz Türkiye'nin neler başarabileceğinin ufak bir esintisiydi. Bu petrol, Gabar'ın dağlarının altında milyonlarca yıldır vardı ama terör nedeniyle Türkiye hep terörle meşgul olduğu için buralara gidip bu aramaları yapamadı. Yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 100 bin varilin üzerine çıkan bir üretime gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜM MÜCADELEMİZ TÜRKİYE'Yİ ENERJİDE BAĞIMSIZ KILMAK ÜZERİNE"

Türkiye’nin enerji alanında uluslararası faaliyetlerini anlatan Bakan Bayraktar, "Somali'de şu anda Türkiye petrol arıyor. Çağrı Bey gemimiz orada sondaj çalışmaları yapıyor. Şimdi artık Pakistan denizlerindeyiz. Pakistan'la yaptığımız anlaşma çerçevesinde Oruç Reis gemimizi oraya gönderdik, orada bir sismik çalışma yapacak. Türkiye'de, Mavi Vatan'ında ve karalarında petrol, doğal gaz arayan, yurt dışında Afrika'da, Libya'da, Orta Asya'da, Kafkas coğrafyasında, Orta Doğu'da büyük projelere ortak olan, 100 yıl sonra Kerkük petrollerinde petrol arayan, petrol üreten bir Türkiye haline geliyoruz. Bütün yaptığımız mücadeleler esas itibariyle Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak üzerinedir" dedi.

"TÜRKİYE'DE ELEKTRİK FATURALARININ YÜZDE 55'İ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR"

Enerjinin verimli kullanılmasının önemine de değinen Bakan Bayraktar, "Evinize, iş yerlerinize, okullarınıza gittiğinizde mutlaka enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımızın ‘Biz vatandaşımızı bu yüksek enerji fiyatlarına ezdirmeyeceğiz’ enerjisi doğrultusunda biz AK Parti iktidarlarımızda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz. Enerjide özellikle elektrik ve doğalgazda büyük bir destek var. Türkiye son 5 yılda vatandaşlarına elektrik ve doğalgazda yaklaşık 75 milyar dolarlık bir destek verdi.

Bugün Türkiye'de elektrik faturalarının yüzde 55'i devlet tarafından karşılanıyor. Doğalgazda bu neredeyse yüzde 65'ler mertebesinde. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu özellikle dar gelirli, sabit gelirli, en düşük emekli maaşı alan gruptaki vatandaşlarımız olmak üzere özellikle ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.