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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Bayraktar açıkladı! Yeni nükleer santral için görüşmeler başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ikinci ve üçüncü nükleer santral projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Bakan Bayraktar açıkladı! Yeni nükleer santral için görüşmeler başladı
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 17:30

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ikinci ve üçüncü nükleer santrallerini inşa etme planları kapsamında Kanada merkezli Candu Energy ve diğer şirketlerle görüşmeler yürüttüğünü ifade etti.

Bakan Bayraktar açıkladı! Yeni nükleer santral için görüşmeler başladı

Pazartesi günü Türkiye'nin güneydoğusuna yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere konuşan Bayraktar, Türkiye’nin bu yıl planlanan ilave nükleer santral projelerine “bir isim koymak” istediğini belirtti. Bayraktar, "Rusya, Güney Kore ve Çin ikinci ve üçüncü nükleer santralle ilgileniyor. Ancak bunlara ek olarak, , bunlardan biri de Kanada, "Candu şirketi" dedi.

Bakan Bayraktar açıkladı! Yeni nükleer santral için görüşmeler başladı

20 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Rosatom’un Mersin’in Akkuyu ilçesinde inşasını sürdürdüğü Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu hakkında bilgi veren Bayraktar, bu projeye benzer şekilde Karadeniz’in Sinop ilinde ikinci, Trakya bölgesinde ise üçüncü bir nükleer santral kurulmasının planlandığını söyledi. Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni 2010 yılında imzalanan 20 milyar dolarlık anlaşma kapsamında inşa ediyor. Bakan Bayraktar, yeni santral projelerinde bu yıl somut gelişmeler beklediklerini ve çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

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#Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar
#Ekonomi
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