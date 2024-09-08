Bakan Bayraktar Akkuyu hedefini açıkladı: Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak

08 Eylül 2024 12:13 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 12:14

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2050 yılı hedeflerini açıkladı. Bakan Bayraktar, 4 reaktörün de tamamıyla devreye girmesiyle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unun buradan karşılacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin’de Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu.

Bayraktar, çalışmalar devam ederken 4 reaktörün aynı anda inşası devam eden dünyadaki en büyük nükleer santral şantiyesi olduğunu vurguladı. 30 binin üzerinde çalışan olduğunu söyleyen Bayraktar, Türkiye’nin istihdamına önemli katkı sağlandığının altını çizdi.

TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK

Akkuyu’nun Türkiye'nin hem enerji arz güvenliği için hem de iklim hedefleri için çok önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Santral tümüyle devreye alındığındaki hedefimiz 2028 yılında 4 reaktörün de tamamıyla devreye girmesi ve bu anlamda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu sadece bu santralden karşılayacak hale gelmemiz. İnşallah önümüzdeki yıl ilk reaktörden başlayarak diğer reaktörleri de devreye almış olacağız” diye konuştu.

Akkuyu'dan üretilecek temiz, karbonsuz enerjinin 30 milyon tonluk karbon emisyonunu azaltacağını kaydeden Bayraktar, “Santralin inşası, Türkiye'nin 70 yıllık rüyasının gerçekleşmesi anlamına geliyor. Çünkü Türkiye'de 1950'li yıllardan başlayarak yani dünyadaki nükleer sektörün gelişimiyle eş zamanlı olarak başladığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en önemli adımı 2010 yılında Akkuyu Nükleer Santrali için Rusya Federasyonu'yla yaptığımız hükümetler arası anlaşma kapsamında gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

2050 İÇİN 20 BİN MEGAVATLIK HEDEF

Bayraktar, çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirterek, “Elbette ki çok zorluklarla mücadele ediyoruz. Daha farklı zorluklarla da karşılaşabiliriz. Ama yılmadan, usanmadan nükleer enerjide 2050 için 20 bin megavatlık bir hedefe yürüyoruz. O sürecin sonunda da Türkiye, arz güvenliğini temiz kaynaklardan karbonsuz temin etmiş bir şekilde önüne bakmaya devam edecek” dedi.