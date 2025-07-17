Bakan Bayraktar duyurdu: 2 yeni sondaj gemisi filoya katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerini güçlendirmek için filoya iki yeni derin deniz sondaj gemisi eklendiğini açıkladı.

DÜNYANIN EN MODERN İLK ENERJİ FİLOSU

Bakan Bayraktar konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Filomuz büyüyor, Mavi Vatan’daki gücümüz artıyor. İkiz özelliklere sahip, yüksek teknolojiyle donatılmış 2 yeni nesil derin deniz sondaj gemisini enerji filomuza katıyoruz. Bu önemli adımla derin denizlerdeki varlığımızı daha da güçlendiriyor, keşif ve üretim kapasitemizi genişletiyoruz; Karadeniz ve ötesi için yeni ufuklar açıyoruz. Bu yeni takviyelerle, Türkiye olarak dünyanın en modern ilk enerji filosu arasındaki yerimizi alıyoruz. Filomuz artık sadece sayıca değil, teknoloji, kapasite ve operasyonel etkinlik açısından da dünya çapında bir seviyeye ulaştı. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız bu yolda, kararlılıkla ilerliyoruz. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

https://x.com/aBayraktar1/status/1945906909158269351