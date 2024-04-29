Bakan Bayraktar duyurdu: 1.8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabilecek

29 Nisan 2024 10:26 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bunun 1,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.

"40 MİLYON METREKÜPE ÇIKARACAĞIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2023 yılında yapılan doğalgaz arzı çalışmalarına ilişkin verileri açıkladığı dönemde, Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen günlük 4 milyon metreküp doğalgazla 1,5 milyon hanenin ihtiyacının karşılandığını belirtmişti.

Bakan Bayraktar açıklamasında; “Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda her gün 4 milyon metreküp doğalgazı üreterek şebekeye veriyoruz. Bir buçuk milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Elbette bununla kalmayacağız.

Günlük üretimi önce 10 milyon metreküpe, daha sonra da 40 milyon metreküpe çıkartacağız. Doğalgazın üretiminde, kullanımının yaygınlaştırılması ve evlere, iş yerlerine ulaştırılmasında bir başarı hikayesi yazıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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