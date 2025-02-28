Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bakan Bayraktar duyurdu! Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor

Türkmen gazı yarın Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazı ile 1,5 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 17:26

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan’dan Türkiye’ye doğal gaz teslimatının yarın başlayacağını duyurdu. Yapılan anlaşma kapsamında yıl sonuna kadar toplam 1,3 milyar metreküp gazın Türkiye'ye ulaşması planlanıyor. Bu miktarın yaklaşık 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacağı belirtiliyor.

Türkiye, 20 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez kendi sınırları dışındaki bir ülkeden boru hattı yoluyla gaz tedarik edecek. Tedarik süreci, swap yöntemiyle gerçekleştirilecek ve ülkenin uzun vadeli enerji arz güvenliğine önemli bir katkı sağlayacak. Bayraktar, Türkmenistan ile doğal gaz tedarikine yönelik görüşmelerin 1998 yılında başladığını ve 27 yıl sonra nihai sonuca ulaşıldığını vurguladı. Ayrıca, bu anlaşmanın süresinin 5 yıla uzatılacağını açıkladı.

Türkmenistan’ın Devletabad-Serahs-Hangeran Doğalgaz Boru Hattı aracılığıyla İran’a gelecek olan doğalgaz, swap yöntemiyle Türkiye’ye ulaştırılacak. İran-Türkiye doğal gaz bağlantı noktası olan Gürbulak üzerinden teslim alınacak gaz, Türkiye’de kullanıma sunulacak. Bu anlaşma, Türkiye’nin enerji arz çeşitliliğini artırarak dışa bağımlılığı azaltma yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doğal gaza mart ayında zam gelecek mi? BOTAŞ'tan açıklama geldi
Kar kış soğuk derken doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

Sıkça Sorulan Sorular

Türkmenistan'da ne kadar gaz var?
Türkmenistan, resmi olarak 19,5 trilyon m3 civarında zengin doğalgaz yatakları ile dünyanın dördüncü önemli doğalgaz üreticisi ülkesidir.
ETİKETLER
#Alparslan Bayraktar
#doğal gaz
#Türkmen Gazı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.