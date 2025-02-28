Bakan Bayraktar duyurdu! Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor

Türkmen gazı yarın Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazı ile 1,5 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan’dan Türkiye’ye doğal gaz teslimatının yarın başlayacağını duyurdu. Yapılan anlaşma kapsamında yıl sonuna kadar toplam 1,3 milyar metreküp gazın Türkiye'ye ulaşması planlanıyor. Bu miktarın yaklaşık 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacağı belirtiliyor.

Türkiye, 20 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez kendi sınırları dışındaki bir ülkeden boru hattı yoluyla gaz tedarik edecek. Tedarik süreci, swap yöntemiyle gerçekleştirilecek ve ülkenin uzun vadeli enerji arz güvenliğine önemli bir katkı sağlayacak. Bayraktar, Türkmenistan ile doğal gaz tedarikine yönelik görüşmelerin 1998 yılında başladığını ve 27 yıl sonra nihai sonuca ulaşıldığını vurguladı. Ayrıca, bu anlaşmanın süresinin 5 yıla uzatılacağını açıkladı.

Türkmenistan’ın Devletabad-Serahs-Hangeran Doğalgaz Boru Hattı aracılığıyla İran’a gelecek olan doğalgaz, swap yöntemiyle Türkiye’ye ulaştırılacak. İran-Türkiye doğal gaz bağlantı noktası olan Gürbulak üzerinden teslim alınacak gaz, Türkiye’de kullanıma sunulacak. Bu anlaşma, Türkiye’nin enerji arz çeşitliliğini artırarak dışa bağımlılığı azaltma yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.