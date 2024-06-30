Bakan Bayraktar elektriğe gelen yüzde 38'lik zammın nedenini açıkladı

30 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 17:29

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik tarifesine yapılan zamla ilgili açıklamada bulundu.

Emtiadan kaynaklı fiyatlar üzerinde baskı olduğuna işaret eden Bayraktar, yüzde 38'e varan oranda zam yapılmasının nedenini açıkladı.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN ELEKTRİK ZAMMI AÇIKLAMASI

EPDK elektrik tarifesine yüzde 38'e varan oranda zam yaptı.

100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL'ye yükseldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Kanal 7'de katıldığı canlı yayında elektriğe yapılan zam ve yüksek benzin fiyatları hakkında bilgi verdi.

Bayraktar zammın nedeni olarak emtia ve enerjideki fiyat artışlarını gösterdi.

BENZİN FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Bayraktar, benzin fiyatlarının yüksek bulunmasına ilişkin de döviz fiyatını öne sürdü.

Bayraktar şu açıklamalarda bulundu;

"Yani vatandaşlarımızın bundan en az etkilenmesi için elimizde ne kadar imkan varsa bunları sunacak şekilde bir fiyatlama içerisinde olduk.

Yüzde 38'lik bir elektrik fiyat değişikliği var ama doğal gazda 293 milyar lira, elektrikte ise yaklaşık 291 milyar liralık devletin bir desteği var. Toplamda 20 milyar dolara yakın bir paradan bahsediyoruz."