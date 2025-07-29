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 | Bengü Sarıkuş

Elektrik arzında sıkıntı var mı? Bakan Bayraktar cevapladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de hava sıcaklıklarının artmasıyla elektrik talebinin arttığını ancak elektrik üretim hatlarında bir sorun yaşanmadığını aktardı. Bayraktar, ABD ile yeni bir LNG anlaşmasının masada olduğunu belirtti.

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Elektrik arzında sıkıntı var mı? Bakan Bayraktar cevapladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 12:41

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Irak Ham Boru Hattı'nın günlük 1,5 milyon kapasitesi olduğunu ancak hiçbir zaman tam kapasiteye ulaşmadığını belirterek, "Biz bu hattı çalışır vaziyette tutmak için geçtiğimiz yıllarda çok yatırım yaptık. Yeni anlaşma taslağında bu hattın 'full' (tam kapasite) kullanılmasını sağlayacak bir mekanizmanın olması lazım dedik." ifadelerini kullandı.

Elektrik arzında sıkıntı var mı? Bakan Bayraktar cevapladı

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçmişte söz konusu hattın çalışır vaziyette tutulması için çok yatırım yapıldığını kaydetti.

Elektrik arzında sıkıntı var mı? Bakan Bayraktar cevapladı

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile Viyana'da toplantısı sonrasındaki buluşmada söz konusu hatta ilişkin görüştüklerini anımsatan Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

Elektrik arzında sıkıntı var mı? Bakan Bayraktar cevapladı

"Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı'nda 1,5 milyon varil kapasite var. Şu anda malum bir akış yok. Aktığı zamanda da zaten hiçbir zaman tam kapasite olmadı. Biz bu hattı çalışır vaziyette tutmak için geçtiğimiz yıllarda çok yatırım yaptık. Yeni anlaşma taslağında bu hattın 'full' (tam kapasite) kullanılmasını sağlayacak bir mekanizmanın olması lazım dedik. Gönderdiğimiz metin de o minvalde bir metin."

Elektrik arzında sıkıntı var mı? Bakan Bayraktar cevapladı

Bayraktar, metinde hattın güneye uzatılmasına yönelik bir seçenek bulunduğunu belirterek, "Hattın tamamının Irak'tan gelen petrolle dolması gerekmiyor. O rakamlara gelebilmek için zaten hattın güneye ulaşması lazım. Irak'ta mevcutta orta noktaya kadar getirdikleri bir hat var. O hattın akıbeti ne oldu, ne olacak, nereye gidecek bilmiyoruz. En son Hürmüz konusu çıktı biliyorsunuz. Bu şunu gösteriyor, aslında ihracat rotasını çeşitlendirmek onlar için de iyi. Hattın tamamlanması için son tarih olarak 2026 Temmuz'u verdik. Ondan önce de bitmesinde fayda olur." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik arzında sıkıntı var mı? Bakan Bayraktar cevapladı

ELEKTRİK KONUSUNDA SIKINTI YAŞANACAK MI?

Bayraktar, Türkiye'de hava sıcaklıklarının artmasıyla elektrik talebinin arttığını ancak elektrik üretim hatlarında bir sorun yaşanmadığını aktardı.

Elektrikte tüketim rekorları kırıldığını vurgulayan Bayraktar, "Yangınlardan etkilenmesinden korktuğumuz santralleri kapatmak durumunda kaldık. Ondan dolayı birkaç saatlik bir sıkıntımız oldu ama sorun olmadı. Bandırma'da santrale yaklaşan bir yangın söz konusu oldu. Onun dışında bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik arzında sıkıntı var mı? Bakan Bayraktar cevapladı

YENİ BİR LNG ANLAŞMASI OLABİLİR

Bayraktar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşmesine ilişkin de ABD ve Türkiye arasında petrol ve ortak arama faaliyetleri ile küçük modüler reaktörler (SMR) konularının gündemde olduğuna işaret ederek, "Özellikle, halen de devam ettiği için uzun dönemli kontratları önemli. Bunlar çok hızlı somuta dönebilecek şeyler. Yeni bir LNG anlaşması olabilir." ifadelerini kullandı.

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#petrol
#enerji
#lng
#doğal gaz
#opec
#Türkiye-irak Petrol Boru Hattı
#Ekonomi
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