Bakan Bayraktar'dan dikkat çeken yaz saati açıklaması!

09 Kasım 2024 17:19 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 17:22

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2016 yılından bu yana devam eden kalıcı yaz saati uygulamasıyla 11,252 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını ve bu tasarrufun yaklaşık 20 milyar lira değerinde olduğunu açıkladı.

Ahmet Erdem, Bakanlar Kurulu'nun 2016'da aldığı kararla Türkiye'de yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirildiğini belirtti. Bu kararın, gün ışığından daha fazla yararlanmayı hedefleyen önemli bir adım olduğunu ifade etti. Sabit saat diliminin yararlarını incelemek için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda, uygulamanın ekonomik ve çevresel açıdan önemli katkılar sağladığı ortaya konuldu.

YAKLAŞIK 20 MİLYAR LİRA ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI

Erdem, sabit saat uygulamasıyla enerji tasarrufunun yanı sıra, insanların hormonal dengesine de olumlu etkiler yapıldığını vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılından itibaren sabit yaz saati uygulaması sayesinde toplamda 11 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu yapılarak 20 milyar liranın üzerinde bir ekonomik kazanım sağlandı.

Avrupa’da 1980'de yürürlüğe giren kış saati uygulamasının kaldırılması için 2018’de Avrupa Parlamentosu'na bir teklif sunulduğunu hatırlatan Erdem, dünya genelinde farklı ülkelerdeki saat uygulamaları hakkında bilgi verdi. Japonya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Arap Yarımadası ve bazı Güney Amerika ülkelerinin kış saatini kullanmadığını belirterek, bu ülkelerin gün ışığından maksimum düzeyde faydalanmaya yönelik saat düzenlemelerini tercih ettiğini söyledi.

MESAİ BAŞLANGIÇ SAATLERİ

Erdem, Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinin saat dilimlerini coğrafi konumlarına göre belirlediğini, Türkiye'nin ise uygun saat dilimi belirlenirken coğrafi konum ve kentleşme oranı gibi kriterleri göz önünde bulundurduğunu açıkladı. Avrupa'daki şehirlerde mesai başlangıç saatlerinin 08.30, okula başlama saatlerinin ise 08.00 olduğunu, Türkiye'de ise Ankara’da güneşin 07.25'te, İstanbul’da ise 07.37'de doğduğunu belirtti. Mesai saatlerinin genel olarak 08.30'da başladığını ve eğitimde tekli öğretimin 09.00-15.00, ikili öğretimin ise 07.30 18.30 saatleri arasında uygulandığını ekledi.

Son olarak, Türkiye'de il bazında ders ve mesai saatlerinin valiliklerce belirlendiğini anımsatan Erdem, saat düzenlemelerinde gün doğumu-batımı saatlerinin ve toplumsal koşulların dikkate alınmasının önemini vurguladı.