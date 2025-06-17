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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve petrol fiyatları açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz arz güvenliğinde sıkıntı olmadığını belirterek "İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz." dedi.

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Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve petrol fiyatları açıklaması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 12:34

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail-İran çatışmasının, petrolün arzına yönelik olumsuz bir durum yaratabileceğini söyledi.

Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve petrol fiyatları açıklaması

Petrol fiyatlarında yükseliş olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz." diye konuştu.

TÜRKİYE İRAN'DAN PETROL ALIYOR MU?

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmadığını belirterek "Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve petrol fiyatları açıklaması

Gabar petrolünün, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 8'ini karşıladığını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Burada bize en önemli etki, makro anlamda ithalat kalemindeki artış ile olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğal gaza yansıması olur. Doğal gaz fiyatı da yukarı gidebilir. Biz arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz. İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz."

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