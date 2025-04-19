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 | İrem Çınar

Bakan Bayraktar'dan istihdam müjdesi! 1036 personel alımı yapılacak: Şartlar belli oldu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) kadrolarını güçlendirmek için toplam 1036 personel alınacağını açıkladı.

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Bakan Bayraktar'dan istihdam müjdesi! 1036 personel alımı yapılacak: Şartlar belli oldu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 17:11

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından müjdeli bir haber verdi. "Enerji sektörümüzde insan kaynağını güçlendirmek üzere yeni bir adım atıyoruz." diyen Bayraktar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

BİN OTUZ ALTI YENİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK

"EÜAŞ’a 601 teknisyen ve büro görevlisi, TEİAŞ’a ise 435 tekniker ve destek personeli olmak üzere toplam 1036 yeni çalışma arkadaşımız kadromuza dahil olacak. Yeni arkadaşlarımızın, üretimden iletime uzanan enerji altyapımızın her aşamasına katkı sunacağına inanıyorum. Kendilerine şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum."

Bakan Bayraktar'dan istihdam müjdesi! 1036 personel alımı yapılacak: Şartlar belli oldu!

EÜAŞ VE TEİAŞ KADROLARINA BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kadrolara kimlerin başvurabileceğine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Buna göre, adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve 36 yaşından gün almamış bulunmaları gerekiyor.

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ŞARTLAR

Engelli kontenjanına başvuracak adaylarda en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranırken, diğer adayların endüstri meslek ya da teknik liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi veya Makine Teknolojisi gibi bölümlerinden mezun olmaları isteniyor.

Bakan Bayraktar'dan istihdam müjdesi! 1036 personel alımı yapılacak: Şartlar belli oldu!

EÜAŞ PERSONEL ALIMI DETAYLARI

EÜAŞ, ülke genelindeki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla 574'ü teknisyen, 11'i engelli ve 16'sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 601 daimi işçi alımı yapacak. EÜAŞ'a başvuru sürecinin ardından, 6-7 Mayıs tarihlerinde noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura sonucunda 2 bin 404 aday belirlenerek Adana, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek mülakatlara davet edilecek. Değerlendirmelerin ardından, 601 aday EÜAŞ bünyesinde istihdam edilecek.

TEİAŞ PERSONEL ALIMI DETAYLARI

TEİAŞ, İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 52 ilde görevlendirilmek üzere, 419'u tekniker olmak üzere toplam 435 yeni personel alımı gerçekleştirecek.
TEİAŞ'a başvuru yapacak adayların da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18 yaşını doldurmuş bulunmaları ve 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Ayrıca adayların, başvuru yapacakları kadro için belirlenen önlisans programlarından mezun olmaları isteniyor.

Başvuru şartlarını karşılayan adaylar arasından KPSS puan sıralamasına göre, açık pozisyon sayısının dört katı kadar aday belirlenecek ve sözlü sınava davet edilecek. Bazı unvanlar için ayrıca uygulamalı sınav da yapılacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacak.

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#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#Elektrik Üretim AŞ
#Türkiye Elektrik İletim AŞ
#Ekonomi
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