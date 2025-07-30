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 | Merve Yaz

Bakan Bayraktar duyurdu! Petrolde yeni rezerv: Değeri 4 milyar dolar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini duyurdu. Bakan Bayraktar, bu petrollerin değerinin 4 milyar dolar olduğunu bildirdi.

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Bakan Bayraktar duyurdu! Petrolde yeni rezerv: Değeri 4 milyar dolar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 12:11

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı yapılan keşiflerle son buluyor. Sondaj ve sismik arama gemileriyle yapılan çalışmaların ardından ve doğalgaz keşifleri peş peşe geldi. Son olarak bir petrol müjdesi daha geldi. ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar, bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini ve bunun değerinin 4 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bakan Bayraktar duyurdu! Petrolde yeni rezerv: Değeri 4 milyar dolar

"YENİ KEŞİF HABERLERİMİZ OLACAK"

"Bir yandan yeni keşiflere devam ediyoruz bir tarafta denizlerdeki aramalarımıza devam ediyoruz" diyen Bayraktar, "Bu yılın sonuna kadar bu rakamları daha da artıracağız. Yeni keşif haberlerimiz inşallah olacak" diye konuştu. Bayraktar, genelinde kaya gazı ve kaya petrolü olarak değerlendirilen 4 ila 6 milyon varillik potansiyel olduğunu açıkladı.

"KARADENİZ GAZI 8 MİYON HANENİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

Bayraktar, gelecek yıl, Karadeniz'de ikinci fazın tamamlanmasının ardından üretilen doğalgazla 8 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını duyurdu.

Bakan Bayraktar duyurdu! Petrolde yeni rezerv: Değeri 4 milyar dolar

"DİYARBAKIR'DA PETROL ARAMALARI SÜRÜYOR"

Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de aranmadık hiçbir yer bırakmayacağız. Karalarında ve denizlerde sondaj yapacağız dedik. Bu stratejinin neticelerini almaya başladık. Gabar'daki keşif böyle. Keşifler yapıldı ve üretime geçti. Türkiye'den ham konvansiyonel dediğimiz üretimle özellikle kayaların içerisinde sıkışmış, kaya gazı olarak bilinen doğalgaz ve petrolün üretimiyle bir strateji ortaya koymuştuk. Diyarbakır'daki 4 sahada burada ABD'li şirketlerle ki bu alanda ABD en büyük üretici. Bu teknolojiyi en iyi uygulayan. Bugün ABD'yi bir numara yapan teknoloji bu. İşin içinde kayaların içerisine sıkışmış petrol ve doğalgazı alabilmek var. 4 sahada Bismil'in kuzeyinde sahada yaklaşık 600 kilometre karelik bir alan. 24 tane dikey ve yatay sondaj yapacağız. Bu sene içerisinde dikey sondaj ve çatlatma işlemini yapacağız, planlamamız önümüzdeki 3 yıl içinde 24 kuyu ile sahayı keşfetmek ve buradan üretime geçebilmek.

Bakan Bayraktar duyurdu! Petrolde yeni rezerv: Değeri 4 milyar dolar

SOMALİ'DE SONDAJI NE ZAMAN PLANLIYORUZ?

Biz Somali'deki denizdeki üç sahanın MR'ını çektik. Faaliyetlerimiz bitti Oruç Reis Gemimiz Türkiye'ye gelmiş durumda. Şu anda MR'da aldığımız görüntüleri değerlendiriyoruz. Bu yılın sonuna doğru, aralık gibi çalışmaları nihayete erdireceğiz ve ondan sonra sondaj kararını oluşturacağız. Bunu yıl sonuna doğru nihayetlendirmiş olacağız. Suriye'de şu anda 3-4 saatlik bir elektrikten bahsediyoruz. Bu elektriğin insanlara daha uzun süreli verilebilmesi için yaptığımız faaliyetler buna dönük. Bizim Suriye'de devam eden elektrik ihracatımız var. Biz burada ilk etapta 280 megawatt civarında mevcut hatlar üzerinden bunu artırmayı hedefliyoruz.

Bakan Bayraktar duyurdu! Petrolde yeni rezerv: Değeri 4 milyar dolar


SURİYE'YE DOĞALGAZ İHRACATI 2 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Doğalgazla ilgili biz aynı zamanda Kilis'ten Halep'e doğalgaz ihracatıyla ilgili süreçleri mayıs ayında tamamlandığımız bağlantı hızlı bir çalışma oldu. MSB o bölgede mayınları temizledi. Kısa süre içerisinde bu bağlantıyı yaptık. İnşallah 2 Ağustos'ta biz Azerbaycan'dan gelecek gazı Kilis üzerinden Halep'e ihraç ediyor olacağız. Suriye'ye doğalgaz vereceğiz.

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#diyarbakır
#petrol
#enerji
#Doğa Gazı
#Doğuş Türkiye
#Ekonomi
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