Bakan Bayraktar'tan EPİAŞ'ın halka arzı için açıklama geldi!

10 Ekim 2024 13:18 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:19

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar "EPİAŞ bünyesinde kurulması planlanan karbon ve emtia piyasasının ardından halka arz değerlendirilebilir" dedi. Bakan Bayraktar, enerji borsası EPİAŞ'ın faaliyetlerinin önümüzdeki yıllarda genişleyeceğini söyledi.

Bayraktar​ Atlantic Council tarafından düzenlenen iki günlük konferansın dün akşamki oturumunda yaptığı konuşmada EPİAŞ için önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, şu anda elektrik ve doğalgaz borsası olarak faaliyet gösteren EPİAŞ'ın faaliyetlerinin önümüzdeki yıllarda çeşitleneceğini söyleyerek faaliyetlerin genişlemesinin ardından halka arzın değerlendirilebileceğini açıkladı.

EMTİA BORSASI HALİNDE GELMESİNİ HEDEFLİYORUZ

Bayraktar, şu anda taslak aşamasında bulunan karbon emisyonu ticaret sistemine atıfta bulunarak şunları kaydetti: Ülkemizin 2026'da artık karbonu fiyatlayan bir ülke haline gelmesi, bunun EPİAŞ bünyesinde bir karbon piyasası kurulması suretiyle gerçekleşmesini de hedefliyoruz... Ayrıca EPİAŞ'ın da beraberinde bir emtia borsası haline gelmesini de hedefliyoruz.

HALKA ARZ​ AÇIKLAMASI

Bayraktar konuşmasının ardından Reuters'ın EPİAŞ'ın halka arzının değerlendirilip değerlendirilmediği sorusunu da cevapladı. Bakan Bayraktar EPİAŞ'ın faaliyetleri genişledikten sonra halka arz edilebileceğini ifade ederek, "Şu anda değil ama bu bahsettiğim faaliyetler yerleşsin bakacağız" açıklamasını yaptı.