Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bakan Bolat açıkladı! Tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracatı gerçekleşti

Ticaret Bakanı Bolat, mart ayında ihracatın yüzde 3,2 artışla 23,4 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Bolat açıkladı! Tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracatı gerçekleşti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 11:57

Ticaret Bakanı Bolat, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıklıyor. Bakan Bolat'ın açıkladığı verilere göre mart ayında ihracat yüzde 3,2 artışla 23,4 milyar dolara yükseldi. Böylece tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracatı gerçekleştirildi.

İthalat, mart ayında yüzde 2,3 artışla 30,7 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 0,5 düşüşle 7,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Bolat, mart ayında ithalatta yaşanan artıştaki en büyük payın doğal gaz ve LNG'den geldiğini söyledi. Ocak-mart döneminde ihracat yüzde 2,5 artışla 65,3 milyar dolara çıktı.

Bakan Bolat açıkladı! Tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracatı gerçekleşti

GÜMRÜK VERGİSİ AÇIKLAMASI

ABD'nin yeni gümrük vergilerine ilişkin de konuşan Bakan Bolat, "Mayıs ortasında ABD'ye yapacağımız ziyarette ilave gümrük vergilerini konuşacağız. İhracatımızı artırmak için hazırlığımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Mayısın ilk haftasında İngiltere'ye gideceklerini belirten Bolat, serbest ticaret anlaşmasını hizmetler sektörüne, bazı tarım ürünlerine genişletme konusunda yeni Ticaret Bakanı ile görüşmeler yapacaklarını açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ'den yatırımcılara büyük fırsat! 44 İlde 552 arsa satışa çıkıyor: Peşinat ve vade şartları belli oldu
Trump’ın tarifeleri etkisini gösterdi! Altın fiyatlarında ralli sona mı erdi? Uzman isim açıkladı

Sıkça Sorulan Sorular

İhracat ne anlama gelir?
İhracat: İthalatın tam tersidir, yani ülkede üretilen bir malın döviz karşılığında yabancı bir ülkeye satılması işlemidir. Buna da aynı zamanda dışsatım adı verilir.
ETİKETLER
#ticaret bakanı ömer bolat
#ticaret bakanı
#Ihracat Çalışmaları
#Ihracat Artışı
#Türkiye Ihracatı
#Ihracat Düşüşü
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.