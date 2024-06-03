Bakan Bolat açıkladı: Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
03 Haziran 2024 12:03 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 12:05
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat "İlk rekorumuzu şimdi açıklıyorum. Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatını 2024 Mayıs ayında başardık. Yüzde 11.4'lük artışla 24.1 milyar dolara ulaştık. Bir yıl önce Mayıs'ta 21.6 milyar dolardaydık. Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk. 2.5 milyar dolarlık artış başarılmış oldu" dedi.
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Kaynak: tgrthaber.com