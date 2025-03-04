Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bakan Bolat duyurdu! Dış ticaret açığı Şubat ayında yükseldi

Şubat ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azalarak 20,8 milyar dolara düştü. Bu süreçte dış ticaret açığı ise yüzde 20,5 oranında artarak 8,2 milyar dolara yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 12:19

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracat şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında azalış ile 20,8 milyar dolara geriledi. İthalat, yüzde 3,8 artış ile 28,9 milyar dolara yükseldi.

Şubat ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 oranında artış ile 8,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılının şubat ayında dış ticaret açığı 6,8 milyar dolar olmuştu.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 puanlık bir azalışla yüzde 71,8 olarak gerçekleşti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dış ticaret rakamları açıklandı! İhracatta çifte rekor
Dış ticaret açığında yükseliş! TÜİK açıkladı

Sıkça Sorulan Sorular

Dış ticaret açığı ne anlama gelir?
Dış ticaret açığı, bir ülkenin belirli zaman diliminde yaptığı ithalatın, gerçekleştirdiği ihracattan daha fazla olmasıdır. Bu durum, ülkenin yurt dışına sattığı mal ve hizmetlerin toplam değerine kıyasla yurt dışından daha fazla mal ve hizmet satın aldığı anlamına gelir.
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#ticaret bakanı ömer bolat
#ihracat
#ithalat
#ticaret bakanı
#dış ticaret
#dış ticaret açığı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.