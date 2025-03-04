Bakan Bolat duyurdu! Dış ticaret açığı Şubat ayında yükseldi

Şubat ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azalarak 20,8 milyar dolara düştü. Bu süreçte dış ticaret açığı ise yüzde 20,5 oranında artarak 8,2 milyar dolara yükseldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracat şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında azalış ile 20,8 milyar dolara geriledi. İthalat, yüzde 3,8 artış ile 28,9 milyar dolara yükseldi.

Şubat ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 oranında artış ile 8,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılının şubat ayında dış ticaret açığı 6,8 milyar dolar olmuştu.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 puanlık bir azalışla yüzde 71,8 olarak gerçekleşti.