Bakan Bolat duyurdu! Ticaret Bakanlığı'na 988 yeni personel alınacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; bakanlık merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştireceklerini duyurdu.

"TİCARET BAKANLIĞI AİLEMİZİ GENİŞLETİYORUZ"

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı ailemizi genişletiyoruz. Ticaret Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştiriyoruz. 865 sözleşmeli personel, 123 kadrolu personel, muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz" dedi.