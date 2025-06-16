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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Bolat: Mayıs ayında cari açık sıfıra yaklaşabilir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Nisan’da yıllık cari açığın 15,8 milyar dolara gerileyerek geçen yıla göre 10,7 milyar dolar azaldığını aynı ayda aylık cari açığın ise 7,9 milyar dolar olduğunu açıkladı.

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Bakan Bolat: Mayıs ayında cari açık sıfıra yaklaşabilir
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 12:26

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayında cari işlemler dengesinin önemli ölçüde iyileşerek sıfıra yakın bir seviyede gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Bolat, yaptığı değerlendirmede, Nisan ayındaki yükselişin ardından cari işlemler dengesinde yeniden dengeleme sürecinin başladığını belirtti.

Bakan Bolat: Mayıs ayında cari açık sıfıra yaklaşabilir

X platformu üzerinden açıklamalarda bulunan Bolat, 2024 yılı nisan ayında 4,8 milyar dolar olan cari açığın, 2025 Nisan’ında 7,9 milyar dolara yükseldiğini, ancak yıllıklandırılmış bazda cari açığın aynı dönemde yaklaşık 10,7 milyar dolar gerileyerek 15,8 milyar dolara düştüğünü aktardı.

Bakan Bolat: Mayıs ayında cari açık sıfıra yaklaşabilir

Ticaret Bakanlığı, Nisan ayı cari işlemler verilerini açıkladı. Yıllıklandırılmış cari açık 2024 Nisan ayında 26,5 milyar dolar iken, 2025 Nisan itibarıyla 15,8 milyar dolara gerileyerek yaklaşık 10,7 milyar dolarlık bir iyileşme kaydedildi. Ancak 2025 yılı Nisan ayında cari açık aylık bazda 7,9 milyar dolarla geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

Bakan Bolat: Mayıs ayında cari açık sıfıra yaklaşabilir

Mayıs ayında ise ihracat aylık bazda %19,4 artarak 24,8 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı. Aynı ay ithalat 31,3 milyar dolar olurken, dış ticaret açığı bir önceki aya göre %46,5 azalarak 6,47 milyar dolara geriledi. Cari açığın GSYH’ye oranı 2025 yılı ilk çeyreğinde %0,9 gibi sınırlı bir seviyede gerçekleşirken, yıl genelinde de Orta Vadeli Program hedefi olan %2’nin altında kalması bekleniyor.

Bakan Bolat: Mayıs ayında cari açık sıfıra yaklaşabilir

Bakanlık, ihracatın çeşitlendirilmesi, yerli üretimin desteklenmesi ve cari işlemlerde kalıcı denge sağlanması hedefiyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Turizm gelirlerinin artmasıyla yaz aylarında cari fazla verilmesi bekleniyor.

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