Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bakan Bolat "rekor" diyerek duyurdu! 24 milyar TL'yi aştı

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Bolat, 2025 yılı Mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunun kırıldığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Bolat
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 11:39

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet tarihinin aylık mal ihracat rekorunun kırıldığını duyuran Bakan Bolat, 2025 yılı mayıs ayında ihracatımız 24 milyar 800 milyon doları geçmiştir. Bu rakam yıllık bazda yüzde 2,7'lik artışı ifade etmiştir" ifadelerini kullandı.

265,5 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Yılın ilk 5 ayın 4'ünde ihracatın artırıldığını belirten Bakan Bolat, "Ocak- mayıs döneminde toplam ihracatımız yüzde 3,5'lik artışla 111 milyar dolara ulaştı. "Mayıs itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükseldi" dedi.

Bakan Bolat "rekor" diyerek duyurdu! 24 milyar TL'yi aştı

DIŞ TİCARET AÇIĞI 6,5 MİLYAR DOLAR

Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre ithalatta net artış sadece 700 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Bakan Bolat, "Mayısta ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 31,3 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık bazda yüzde 0,1 artış gerçekleşti" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşte Mayıs ayının fiyat rekortmeni! Alırken bir kez daha düşünün
Emekli maaşı ödemesi öne çekildi! SGK duyurdu
ETİKETLER
#dolar
#ekonomi
#ihracat
#ömer bolat
#ticaret bakanı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.