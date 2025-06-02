Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet tarihinin aylık mal ihracat rekorunun kırıldığını duyuran Bakan Bolat, 2025 yılı mayıs ayında ihracatımız 24 milyar 800 milyon doları geçmiştir. Bu rakam yıllık bazda yüzde 2,7'lik artışı ifade etmiştir" ifadelerini kullandı.

265,5 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Yılın ilk 5 ayın 4'ünde ihracatın artırıldığını belirten Bakan Bolat, "Ocak- mayıs döneminde toplam ihracatımız yüzde 3,5'lik artışla 111 milyar dolara ulaştı. "Mayıs itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükseldi" dedi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 6,5 MİLYAR DOLAR

Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre ithalatta net artış sadece 700 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Bakan Bolat, "Mayısta ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 31,3 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık bazda yüzde 0,1 artış gerçekleşti" diye konuştu.