Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bakan Bolat: Savunma sanayii ihracatımız neredeyse yüzde 100 arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2 yıl 9 aydır görevdeyim, savunma sanayii ihracatımız neredeyse yüzde 100 arttı. 10 milyar 54 milyon dolar. Nereye gidersek gidelim Türk savunma sanayii ürünlerinin kalitesinden, teknolojik üstünlüğünden bahsediliyor" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Bolat: Savunma sanayii ihracatımız neredeyse yüzde 100 arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 14:17

Bakanı Ömer Bolat, Belek'teki otelde düzenlenen "5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda yaptığı konuşmada, dünya genelinde 'nin hemen her sektörde kalite ve rekabetçiliğin simgesi olduğunu söyledi.

Tarım ürünlerinin lezzetiyle çok beğenildiğini ve arzu edildiğini belirten Bolat, hizmet sektöründe de Antalya başta olmak üzere bütün dünyada tanınan ve beğenilen yerleşim yerlerinin öne çıktığını dile getirdi.

Dünyanın büyük bir karmaşa içinde olduğuna işaret eden Bolat, kartların yeniden karıldığını, dengelerin yeniden kurulduğunu söyledi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan savunma, , parasal rejim ve ticaret rejimindeki kurumlar ile kurallarda çok ciddi aşınmaların olduğuna dikkati çeken Bolat, şöyle devam etti:

"Ticaret alanında 2025 yılı, tarihte unutulmayacak bir yıl olarak kayda geçti. Gümrük vergisi savaşları, ticaret savaşları başladı. Rekabetçilik ve fiyatlama davranışlarında çok önemli değişiklikler oldu. Türkiye olarak Batı'daki bu karmaşa ile Uzak Doğu'daki dev adımlarla ilerlemenin arasında bulunuyoruz. Buna göre stratejilerimizi çiziyoruz. Sürekli dinamik bir politika üretme sürecindeyiz."

'NEREYE GİDERSEK TÜRK SAVUNMA SANAYİİ ÜRÜNLERİNİN KALİTESİNDEN BAHSEDİLİYOR'

Bakan Bolat, "Bu kadar zor ve karmaşık dünya şartına rağmen ihracatta sağlam adımlarla ilerliyoruz. Belki çift haneli artış oranları yakalamak bu dönemde Çin haricinde mümkün değil ama o noktada biz geçen yılı yüzde 4,5'lik bir mal artışıyla tamamladık. Cumhurbaşkanımız bizlere, ihracatçılarımıza 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracat toplamı belirlemişti. 396 milyar dolarla tamamladık." bilgisini paylaştı.

Mal ihracatında geçen yıl 11,7 milyar dolar net artış olduğuna dikkati çeken Bolat, bu artışın yatırım, üretim, istihdam, döviz geliri ve vergi gelirine katkısının çok büyük olduğunu söyledi.

Bolat, Türkiye'nin en önemli alanlarından birisinin enflasyonla mücadele, diğerinin de dış dengeleri sağlam şekilde götürmek olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatına ilişkin bilgi veren Bolat, "2 yıl 9 aydır görevdeyim, ihracatımız neredeyse yüzde 100 arttı. 10 milyar 54 milyon dolar. Nereye gidersek gidelim Türk savunma sanayii ürünlerinin kalitesinden, teknolojik üstünlüğünden bahsediliyor." dedi.

Geçen yıl yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının payının toplam mal ihracatında yüzde 43,5'e yükseldiğini anlatan Bolat, "Bazıları sırf eleştirmek uğruna 'Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı yüzde 3'ü geçmiyor.' gibi söylüyor. Elektronik ürünler, uçaklar, gemiler, savunma sanayii ürünleri, bu ihracatlar yüksek teknolojili değil mi? O yüzden başardıklarımızla iftihar etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat: Savunma sanayii ihracatımız neredeyse yüzde 100 arttı

'TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİİNDE İHRACATTA 10. SIRADA'

Çalışmaları sürdürürken asla bencil politika izlemediklerini dile getiren Bolat, dış ülkelerle "kazan kazan" temelinde dengeli ticaret arayışında olduklarını vurguladı.

Bolat, "Türkiye savunma sanayiinde ihracatta 10. sırada. Dünyanın en gelişmiş ülkelerine savunma sanayii ihracatı yapıyoruz. ABD, İngiltere, AB ülkeleri ağırlıklı olmak üzere Slovakya, Romanya gibi ülkeler, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, 185 ülkeye ihracat var. İnşallah daha iyi olacak." dedi.

'SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİMİZ ÇOK GÜÇLÜ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDU'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de savunma sanayisinin Türkiye'nin stratejik kapasitesinin en güçlü alanlarından biri haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin 2025'te yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolarlık tarihi ihracat rekoruna imza attığını belirten Gültepe, savunma sanayisi ihracatının geçen yıl yüzde 50'ye yakın artışla 10 milyar doların üzerine çıktığını dile getirdi.

Gültepe, 2025'te ihracat artışını analiz ettiklerinde bu yükselişin otomotiv, kimya, savunma ve havacılık sektöründen geldiğini belirterek, "Savunma ve havacılık sektörümüz, bu artışta yüzde 30'luk bir paya sahip. Savunma ve havacılık sanayimiz, bu zorlu tabloda çok güçlü bir performans ortaya koydu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ihracat başarısı gösteren savunma sanayisi ürünlerinin pul koleksiyonunun yer aldığı tabloyu Bakan Bolat'a takdim etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Bolat duyurdu: Gümrük Birliği kapsamında sorun yaratan 15 başlıkta uzlaşma sağlandı
Bakan Yumaklı: Türk somonu ihracatı 500 milyon dolara ulaştı
ETİKETLER
#Ekonomi
#Teknoloji
#ticaret
#savunma sanayii
#ihracat
#TÜRKİYE
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.