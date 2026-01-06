Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 Ümit Buget

Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2025 mal ve hizmet ihracatının 396,5 milyar dolara ulaştığını söyleyerek, "Türkiye artık yaklaşık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) işbirliğinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı (ICFE 2026-International Carpet and Flooring Expo) İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Bakan Bolat, Türkiye'den ve dünyadan halı sektörünün önde gelen üreticilerini bir araya getiren ve 21 ülkeden 150'si yabancı 500 firmanın katıldığı fuarın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini belirterek, yurt içinden ve dışından çok sayıda katılımcı olduğunu söyledi.

Bu fuarın katılımcılarına yüzde 70'e kadar destek sağladıklarını ve desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Bolat, "Türkiye olarak dünya liginde en önde gelen ülkeler arasındayız, halı üretimi ve ihracatında ikinci sıradayız. Birçok şehrimiz gerçekten meşhur ve güzel halılar üretiyor. Isparta var, Hereke var, Bünyan (Kayseri) var, Manisa Demirci var ama Gaziantep adeta yıldız şehir. Halı alanında dünya çapında bilinen, tanınan ve tüm dünyaya ihracat yapan bir şehrimiz." diye konuştu.

Bolat, Türkiye'nin tekstil, halı ve hazır giyimdeki gücüne işaret ederek, "Tekstil ve giyim sektörü 2025'i yaklaşık 31 milyar dolarlık ihracatla kapattı. Sanayimizin gözbebeği olan tekstil ve giyim sektörünü desteklemeye devam edeceğiz. Halı sektörümüz de 3 milyar dolara yakın ihracatla kapattı." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde

'CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK'

Ticaret Bakanı Bolat, ihracatçılara verilen desteklere değinerek, Ticaret Bakanlığının bütçe desteklerinin yanı sıra Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ve Türk Ticaret Bankası tarafından sunulan desteklere ilişkin bilgi verdi.

Tekstil, deri, giyim, halı, saraciye, ayakkabı ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerde aylık istihdam desteğini bu yıl 3 bin 500 liraya yükselttiklerini dile getiren Bolat, ihracatı artırmak için genel ticaret heyetleri, fuarlar, yurt içi ve dışı prestijli fuarlar, hedef pazarlarda gösterdikleri faaliyetleri artıracaklarını söyledi.

Bolat, geçen ay 26 milyar 434 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunun kırıldığını anımsatarak, toplamda 273,4 milyar dolarlık mal ihracatıyla yıllık rekora imza atıldığını vurguladı.

Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde

'DÜNYANIN EN BÜYÜK HALI FUARI'

Bakan Bolat, hizmet ihracatında 2025 için 123 milyar doları aşan bir gelir beklediklerini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Toplamda 396,5 milyar dolara ulaştık. Türkiye artık yaklaşık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu. 17,5 milyar dolar mal ve hizmet ihracatında artış sağladık. 160 bin kişilik ihracatçı ailesine çok teşekkür ediyor, onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize vazettiği 410 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı için koşmaya, mücadele etmeye, koşturmaya devam edeceğiz. Dünyanın en büyük halı fuarı olan bu etkinliğin hayırlı uğurlu olmasını Cenabıallahtan niyaz ediyorum. Her yıl bir adım daha büyüyor. 11 salonda dev bir fuar. Ticaret Bakanlığı olarak tüm katılımcılara destek vermeye devam edeceğiz."

Açılış konuşmasının ardından Bakan Bolat, beraberindeki Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve İHİB Başkanı Ahmet Hayri Diler ile fuarın açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra fuar alanındaki stantlara ziyarette bulunan Bolat, katılımcılarla sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu.

Bakan Bolat: Yıllık enflasyon son 49 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti
