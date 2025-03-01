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 | İrem Çınar

Bakan Bolat'tan büyüme değerlendirmesi! 18 çeyrektir kesintisiz büyüme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ekonomisi 18 çeyrektir üst üste istikrar içinde üretimi artırıp büyümeye, istihdamı artırıp işsizliği 21 aydır tek hanede tutmaya, büyümenin motoru olarak ihracatı artırmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

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Bakan Bolat'tan büyüme değerlendirmesi! 18 çeyrektir kesintisiz büyüme
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 14:10

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2024 yılına ilişkin büyüme ve ocak ayı iş gücü verilerini değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme trendinin devam ettiğine işaret eden Bolat, "Kovid-19 salgınında dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisi, 2020'de yüzde 1,9, 2021'de yüzde 11,4, 2022'de yüzde 5,5, 2023'te yüzde 5,1 büyüme kaydetmişti. Ülke ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,4, ikinci çeyreğinde yüzde 2,4, üçüncü çeyreğinde yüzde 2,2 ve dördüncü çeyreğinde yüzde 3, 2024 yılı genelinde yüzde 3,2 büyümüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Cari fiyatlarla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) 2022'de 906 milyar dolar olduğunu ve bu tutarın 2023'te 1 trilyon 130 milyar dolara yükselerek rekor kırdığını hatırlatan Bolat, GSYH'nin geçen yıl da yaklaşık yüzde 17 artışla 1 trilyon 322 milyar dolara ulaşarak rekorunu yenilediğini belirtti.

Kişi başına düşen GSYH'de de rekor kırıldığına işaret eden Bolat, "2022'de yüzde 11 artışla 10 bin 659 dolara yükselen kişi başına düşen GSYH, 2023'te yüzde 24,2 artışla 13 bin 243 dolara çıktı. Geçen yıl 2023'teki rekorunu yenileyerek yüzde 16,8 artışla 15 bin 463 dolara yükselmiştir." ifadesini kullandı.

Attıkları adımlar neticesinde 2024'te mal ve hizmet ihracatı reel olarak yüzde 0,9 artarken mal ve hizmet ithalatının yüzde 4,1 azaldığına dikkati çeken Bolat, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Böylelikle 2024 yılındaki yüzde 3,2'lik büyümenin 1,1 puanı net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir. Halbuki 2023'te yüzde 3,1 ile negatif etki vardı. Geçen yılki ekonomik büyümede yatırımlar ve özel nihai tüketimin katkısı güçlü gerçekleşmiştir. Böylelikle, Türkiye ekonomisi son 4,5 yıldır büyümeye devam etmiştir. Bu büyüme oranıyla ülkemiz verisi açıklanan AB ve OECD ülkeleri arasında üçüncü ve G-20 ülkeleri arasında beşinci olmuştur."

"OCAK AYI İTİBARIYLA 1 YILDA 501 BİN YENİ İSTİHDAM"

Büyümede izlenen başarının istihdam rakamlarına da yansıdığını belirten Bolat, "Geçen yıl istihdamımız rekor düzeylerde seyrederken, istihdam oranı ortalama yüzde 49,5 ile 2005'te başlayan serinin en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, geçen yıl işsizlik oranının ortalama yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini anımsatarak, ocak ayı işsizlik verilerinde bu tablonun devam ettiğini aktardı.

İşsizlik oranının geçen ay yüzde 8,4'e gerilediğine işaret eden Bolat, açıklamasına şöyle devam etti:

"İşsizlik oranı, Mayıs 2024 ile birlikte 2013 yılından sonraki en düşük seviyeye inmiştir. Ocak ayı itibarıyla son bir yılda 501 bin yeni istihdam meydana gelmiştir. Böylece ekonomimiz yatırım, üretim, istihdam ve ihracat öncelikleri doğrultusunda büyümektedir. Türkiye ekonomisi 18 çeyrektir üst üste istikrar içinde üretimi artırıp büyümeye, istihdamı artırıp işsizliği 21 aydır tek hanede tutmaya, büyümenin motoru olarak ihracatı artırmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"YÜRÜTTÜĞÜMÜZ FAALİYETLER, EKONOMİMİZİN DİRENÇLİ YAPISINI DESTEKLEMEKTEDİR"

Bolat, ihracatçıların küresel pazarlardaki konumunu güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini bildirerek, şunları kaydetti:
"Geçen yıla ilişkin büyüme verileri, dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi ortaya koymaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetler ile dış ticaret dengesinde sağlanan iyileşme ve net ihracatın büyümeye pozitif katkısı, ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir. Bakanlık olarak, pazar çeşitliliğini artıran, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki konumunu güçlendiren ve yerli üreticimizi haksız rekabete karşı koruyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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#ticaret bakanı ömer bolat
#ömer bolat
#Ekonomi
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