Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret açıklaması geldi

17 May 2024 10:58 - Güncelleme : 17 May 2024 11:01

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Bolat, İsrail ile ticaretten dış ticaret açığına kadar pek çok konuyu değerlendirdi.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

"Hedefimiz dış ticaret açığını azaltmak.

ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefimiz var.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı son 4 yılda yüzde 46 arttı.

İsrail ile ticaret durduruldu. Önce 1.019 üründe ve 54 grupta ihracatı durdurduk. Gümrüklere talimat vererek uygulamaya başladık. Dünyada bu konuda Türkiye tek konumda.

2 Mayıs'tan itibaren İsrail ile ticaret yapılmamaktadır."