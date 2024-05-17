Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret açıklaması geldi
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Sabah
17 May 2024 10:58 - Güncelleme : 17 May 2024 11:01
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmeler yaptığı açıklamalarında "İsrail ile ticaret durduruldu. Önce 1.019 üründe ve 54 grupta ihracatı durdurduk" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Bolat, İsrail ile ticaretten dış ticaret açığına kadar pek çok konuyu değerlendirdi.
Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:
"Hedefimiz dış ticaret açığını azaltmak.
ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefimiz var.
Türkiye'nin ABD'ye ihracatı son 4 yılda yüzde 46 arttı.
İsrail ile ticaret durduruldu. Önce 1.019 üründe ve 54 grupta ihracatı durdurduk. Gümrüklere talimat vererek uygulamaya başladık. Dünyada bu konuda Türkiye tek konumda.
2 Mayıs'tan itibaren İsrail ile ticaret yapılmamaktadır."
Kaynak: Sabah