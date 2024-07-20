Bakan Bolat'tan Moody's değerlendirmesi: Olumlu gelişmeler umut verici

20 Temmuz 2024 11:46 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 12:03

Altın, borsa ve döviz piyasalarında karışık seyir! Bu hafta en çok kazandıran belli oldu

Altın, borsa ve döviz piyasalarında karışık seyir! Bu hafta en çok kazandıran belli oldu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Bakan Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden konuyu değerlendiren açıklamalar yaptı.

2 NEDEN DİKKAT ÇEKTİ

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltti. Moody's tarihimizde ilk kez iki not artırımı birden yapmış oldu. Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü de "pozitif" olarak korudu.

Kredi notunun yükseltilmesinin temel nedeni olarak yönetişimdeki iyileşmeler ve özellikle ortodoks para politikasına kararlı geri dönüş gösterildi. Raporda “Enflasyon ve iç talepte ılımlılaşma başlamasıyla gelecek aylarda ve 2025’te enflasyonist baskıların azalacağına dair güvenimiz artmakta” ifadesine yer verildi.

Enflasyonun Aralık itibariyle yüzde 45’in altına düşeceği öngörülürken 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 38’den yüzde 30’a düşürüldü. Moody’s Ocak ayında Türkiye’nin B3 olan kredi notunu değiştirmemiş, görünümünü durağandan pozitife yükseltmişti.

BAKAN BOLAT'TAN DEĞERLEMDİRME

Bakan Bolat X hesabından yaptığı değerlendirmede "Nitekim dün Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin kredi notunu 11 yıl aradan sonra ve ilk kez iki basamak birden artırdı, not görünümünü pozitif tuttu. Hatırlanacağı üzere, diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings Mart ayında, S&P de Mayıs ayında ülkemizin kredi notunu artırmıştı, not görünümünü pozitife yükseltmişlerdi." dedi.

Bakan Bolat açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Artan kredi notları; yüksek ekonomik büyüme performansı, azalan işsizlik oranı, yükselen döviz rezervleri, artan ihracat, azalan dış ticaret açığı ve azalan cari işlemler açığı, hızla düşen CDS primi ve benzeri makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler ümit verici olup, doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu büyük başarıda, emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ve tüm bakan arkadaşlarımızı, bürokrat arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."