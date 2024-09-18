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Bakan Bolat'tan otomotiv sektörüne ilişkin açıklama: 2. elde ciddi düşüşler oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Eylül 2024 11:32 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:34
Bakan Bolat&#039;tan otomotiv sektörüne ilişkin açıklama: 2. elde ciddi düşüşler oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektöründeki fiyat dengesizliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, ''Aldığımız tedbirlerle otomotiv ve emlak piyasasında özellikle 2. el satışlarda ciddi düşüşler oldu." dedi. İşte açıklamalardan detaylar...

Ticaret Bakanı​ Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Global Leader Summit-Küresel Liderler Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Otomotiv sektöründen bahseden Bolat, yedek parça eksiklikleri nedeniyle otomotiv fiyatlarında aşırı yükselmelerin olduğunu belirtti. Bakan Bolat, "Aldığımız tedbirlerle otomotiv ve emlak piyasasında özellikle 2. el satışlarda ciddi düşüşler oldu." dedi.

EV HANIMLARINI KORUYUCU DÜZENLEME

Bakan Bolat, birinci el satışlarda stabil bir durumun son bir yıldır devam ettiğinin altını çizdi. Bolat, evden eve satışlarda da yeni bir düzenlemenin ağustos sonunda yürürlüğe girdiğini ifade ederek, çok sayıda ev hanımının iştigal alanı olarak kullandığı bu sektörde tüketiciler arasında cayma hakkının genişletilmesi uygulamasını getirdiklerini ve bu işle iştigal eden özellikle ev hanımları noktasında da koruyucu bir düzenleme olduğunu söyledi.

Bakan Bolat'tan otomotiv sektörüne ilişkin açıklama: 2. elde ciddi düşüşler oldu - 1. Resim

YENİLENMİŞ ÜRÜN TİCARETİ

Yenilenmiş ürünler mevzuatını çıkardıklarını belirten Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cep telefonları, iPad, elektronik saat gibi, birçok çok ciddi döviz harcanması yapılan ve ithalata bağımlı olan alanlarda israfı azaltmak ve ithalat rakamlarını azaltma gayesiyle yenilenmiş ürünlerin ticaretini de teşvik etmek için bir düzenleme çıkardık. Ağustos ayının sonlarında bu tür çalışmalara devam edeceğiz. Ekonomide, sektörlerde ihtiyaç olan konularda biz kendi tespit ettiğimiz alanlarda ya da bize dile getirilen konularda çalışmalarımızı yapıp, ekonomide, ticarette mümkün olduğunca daha fazla istikrar, daha fazla ticaret, daha fazla güven ve en az risk ve en az güvensizlik kavramlarını pekiştirmeye gayret ediyoruz.''

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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