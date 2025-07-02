Bakan Bolat’tan rekor ihracat açıklaması: Haziran'da büyük başarı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımız haziranda (geçen yılın aynı ayına göre) yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolara ulaştı. Bu artış son bir yılın en yüksek aylık artışı oldu. Yıllık ihracatımızda rekor rakam olan 267 milyar dolara ulaşmış olduk" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı ihracat verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 20,5 milyar dolara yükseldi. Bu oran, son bir yılın en yüksek aylık artışı oldu. Ayrıca, haziran itibarıyla yıllık ihracatımızda rekor rakam olan 267 milyar dolara ulaşmış olduk." ifadelerini kullandı.