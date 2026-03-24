Bakan duyurdu! Genç çiftlere 250 bin TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden evlenmeyi düşünen gençlere yönelik destek paketini açıkladı. Destek paketi kapsamında 18-25 yaş arası çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş arası çiftlere ise 200 bin TL destek sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 18-25 yaş arası çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş arası çiftlere ise 200 bin TL destek sağlanacağı bilgisini paylaştı. Göktaş, gençlere seslenerek başvurular konusunda ellerini çabuk tutmaları çağrısında bulundu.

Bakan Göktaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gençler, elinizi çabuk tutun. Bakan duyurdu! Genç çiftlere 250 bin TL destek Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projemiz kapsamında 18-25 yaş arasındaki çiftlerimize 250 bin TL, 26-29 yaş arasındaki çiftlerimize ise 200 bin TL destek sağlıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz firmalarda %40'a varan indirim fırsatları sunuyoruz. Aile ve Nüfus On Yılı'nda da aile kurumumuzu güçlendirmeye ve yuva kuracak gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

Proje AdıYaş AralığıDestek MiktarıEk Fırsatlar
Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi18-25 yaş250.000 TLAnlaşmalı firmalarda %40'a varan indirim
Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi26-29 yaş200.000 TLAnlaşmalı firmalarda %40'a varan indirim

https://x.com/MahinurOzdemir/status/2036388831818092836?s=20

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Göktaş duyurdu! SED ödemeleri hesaplara yattı
