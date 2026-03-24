Bakan duyurdu! Genç çiftlere 250 bin TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 18-25 yaş arası çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş arası çiftlere ise 200 bin TL destek sağlanacağı bilgisini paylaştı. Göktaş, gençlere seslenerek başvurular konusunda ellerini çabuk tutmaları çağrısında bulundu.

Bakan Göktaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gençler, elinizi çabuk tutun. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projemiz kapsamında 18-25 yaş arasındaki çiftlerimize 250 bin TL, 26-29 yaş arasındaki çiftlerimize ise 200 bin TL destek sağlıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz firmalarda %40'a varan indirim fırsatları sunuyoruz. Aile ve Nüfus On Yılı'nda da aile kurumumuzu güçlendirmeye ve yuva kuracak gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

Proje Adı Yaş Aralığı Destek Miktarı Ek Fırsatlar Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi 18-25 yaş 250.000 TL Anlaşmalı firmalarda %40'a varan indirim Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi 26-29 yaş 200.000 TL Anlaşmalı firmalarda %40'a varan indirim

