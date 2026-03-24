Bakan duyurdu! Genç çiftlere 250 bin TL destek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 18-25 yaş arası çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş arası çiftlere ise 200 bin TL destek sağlanacağı bilgisini paylaştı. Göktaş, gençlere seslenerek başvurular konusunda ellerini çabuk tutmaları çağrısında bulundu.
Bakan Göktaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Gençler, elinizi çabuk tutun. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projemiz kapsamında 18-25 yaş arasındaki çiftlerimize 250 bin TL, 26-29 yaş arasındaki çiftlerimize ise 200 bin TL destek sağlıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz firmalarda %40'a varan indirim fırsatları sunuyoruz. Aile ve Nüfus On Yılı'nda da aile kurumumuzu güçlendirmeye ve yuva kuracak gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."
|Proje Adı
|Yaş Aralığı
|Destek Miktarı
|Ek Fırsatlar
|Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi
|18-25 yaş
|250.000 TL
|Anlaşmalı firmalarda %40'a varan indirim
|Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi
|26-29 yaş
|200.000 TL
|Anlaşmalı firmalarda %40'a varan indirim
