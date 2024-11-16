Bakan duyurdu: Yardım paraları hesaplara yatmaya başladı

16 Kasım 2024 10:52 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 11:31

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, evde bakım yardımı paralarının hesaplara yatmaya başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, toplam 4,9 milyar liranın hesaplara aktarıldığını belirtti.

Yüz binlerce vatandaşın yararlandığı evde bakım yardımı​ için sevindiren haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 'Evde Bakım Yardımı'nın ödenmeye başladığını belirten Göktaş, bakanlığın aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan 'Evde Bakım Yardımı' uygulamasının 2006’da hayata geçirildiğini hatırlattı.

Engelli​ vatandaşların öncelikle aile yanında desteklenmesi için başlatılan çalışma kapsamında engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini vurgulayan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASINA DESTEK OLUYORUZ"

“Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyor, geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz."

KİŞİ BAŞINA 9 BİN 77 TL ÖDEME

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödemenin her ayın 15’inde yapıldığını belirten Göktaş şöyle devam etti: