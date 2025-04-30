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 | İrem Çınar

Bakan Ersoy açıkladı! Turizmde ilk çeyrek rekoru

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde yılın ilk çeyreğine dair verileri paylaştı. Bakan Ersoy, "Türkiye 9,5 milyar dolar ile ilk çeyrekteki en yüksek gelirini elde etti. 2025 yılında 65 milyon turist, 64 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Ersoy açıkladı! Turizmde ilk çeyrek rekoru
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 14:29

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2025 yılı ilk çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, ilk çeyrekte elde edilen 9,5 milyar dolar turizm gelirinin ilk çeyreklerdeki en yüksek rakam olduğunu söyledi.

"2025 HEDEFİMİZ 65 MİLYON ZİYARETÇİ"

Bakan Ersoy, ‘‘2025 hedefi 65 milyon ziyaretçi, 64 milyar dolar gelir. Geçen seneye göre ziyaretçi sayısında yüzde 4,4, gelirlerde yüzde 4,7 artış öngörüyoruz. Türkiye ziyaretçi sırasında 2017'de 8’inci sırada idi geçen yıl 4’üncü sıraya kadar çıktı’’ dedi.

Bakan Ersoy açıkladı! Turizmde ilk çeyrek rekoru

Bakan Ersoy, 2017’nin aynı döneminde 4.8 milyon olan turist sayısının 2024’te 9.1 milyona yükseldiğini, bu yıl ise hafif bir düşüşle 8.9 milyona gerilediğini söyledi. Bu gerilemenin nedenine ilişkin de konuşan Ersoy, ‘‘Şubat ayının 28 çekmesi yüzde 3.5, Ramazan'ın Mart’a denk gelmesi bazı bölgelerde yüzde 20’ye varan rezervasyon düşüşüne neden oldu" dedi.

Kişi başı gecelik gelirlerin ortalamasına ilişkinde bilgi paylaşan Ersoy, ‘‘2017’de 75 dolar olan kişi başı gecelik gelirin bu yılın ilk çeyreğinde 116 dolara çıktı. Bu yükselişte nitelikli turist sayısının artmasının etkili oldu. Ortalama kalış süresi de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 3.5'lik bir daralma beklenirken yalnızca yüzde 1’lik düşüş yaşandı’’ ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy açıkladı! Turizmde ilk çeyrek rekoru

"REZERVASYONLARDA GÖRÜNÜM POZİTİF"

Rezervasyonlara bakıldığında pozitif bir görünüm olduğuna dikkat çeken Ersoy, "Rezervasyonlar yıl sonu ortalamasının üzerinde geliyor. Nisan ayı çok iyi başladı ve yüzde 6 büyüme ile tamamlanması bekleniyor" diye konuştu.

TURİZM GELİRİ 9 MİLYAR 323 MİLYON DOLAR

TÜİK'in yayınladığı verilere göre turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,6 artarak 9 milyar 451 milyon 244 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 9 milyar 323 milyon 872 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 127 milyon 373 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 23,6'sını ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Bakan Ersoy açıkladı! Turizmde ilk çeyrek rekoru

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 8 milyar 104 milyon 875 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 218 milyon 997 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 1,2 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,2 artarak 9 milyon 121 bin 152 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 24,3'ünü 2 milyon 219 bin 38 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 99 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 67 dolar oldu.

Bu çeyrekte turizm geliri içerisindeki yeme içme harcamalarının payı yüzde 24,7, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 15,9, paket tur harcamalarının payı ise yüzde 13,1 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları yüzde 20,8, yeme içme harcamaları yüzde 15,7 ve ulaştırma (Türkiye içi) harcamaları yüzde 8,9 arttı.

Bakan Ersoy açıkladı! Turizmde ilk çeyrek rekoru

Ziyaretçiler yüzde 52,5 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 26,7 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 10,3 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 65,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 37,6 ARTTI

Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37,6 artarak 2 milyar 448 milyon 212 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 907 milyon 35 bin dolarını kişisel, 541 milyon 177 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bakan Ersoy açıkladı! Turizmde ilk çeyrek rekoru

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR YÜZDE 6 ARTTI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 artarak 2 milyon 596 bin 225 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 943 dolar olarak gerçekleşti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Turizmde ilk çeyrek verileri?
Türkiye'nin turizm geliri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 9 milyar 451 milyon doların üzerine çıktı.
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#mehmet nuri ersoy
#Turizm
#Türk Turizmi
#Türkiye Turizmi
#Kültürel Turizm
#Turizm verileri
#Ekonomi
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